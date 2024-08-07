Горвласти: восстановление старой трамвайной сети не планируется

Администрация Калининграда назвала своей задачей сохранение трамвайного движения в городе. При этом перед властями не стоит цель «возродить старую трамвайную сеть», поскольку она «складывалась в совершенно иных условиях» — отсутствия транспортной альтернативы и другого уровня автомобилизации. Об этом представители мэрии написали в комментариях на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«К сожалению, в прежних объёмах восстановить трамвайную сеть и вагонный парк не представляется возможным: необходимо считаться с реальными пассажиропотоками, застройкой, высоким уровнем автомобилизации, стоимостью ремонта и содержания путей с контактной сетью, ценой новых вагонов», — сообщили в администрации. Власти также напомнили, что раньше на 200 трамваев приходилось десять маршрутов.

По словам представителей мэрии, для того, чтобы трамвай смог проявить свои сильные стороны, необходимо поэтапно вывести его из общего потока на выделенные полосы. «Проекты таких полос на основных магистралях готовятся. Кроме того, зарезервированы земельные участки для трамвайной ветки по Фрунзе-Гагарина-Благовещенской в микрорайон „Восток“», — добавили в администрации.Помимо этого, в планах горвластей находится ремонт «выделенки» на Аллее Смелых.

Решение о дальнейшей судьбе трамвая на проспекте Победы ещё не приняли, подчеркнули в администрации. Судьба трамвайной ветки Пролетарская — Тельмана также ещё не определена. «Учитывать будут не только потенциальный пассажиропоток, но и состояние старых рельсов с контактной сетью, перекладка которых стоит больше, чем прокладка новых. Пока в городе нет резерва трамваев, которые можно было запустить помимо двух действующих маршрутов», — добавили горвласти.

Ранее во время работ по организации двустороннего движения на улице Пролетарской власти приняли решение оставить одну линию трамвайных рельсов на случай организации реверсивного движения электротранспорта. «В данном случае мы, сохраняя трамвайную полосу, можем использовать реверс», — сообщил первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков. Также он отметил, что существующее покрытие снимается, чтобы автобус мог останавливаться ближе к остановке.

Администрация рассказала, что как альтернативу автобусам с двигателями внутреннего сгорания они рассматривают троллейбусы с автономным ходом.

Напомним, что «Калининград-Гортранс» собирается приобрести 12 новых троллейбусов на автономном ходу. Как сообщила глава администрации Елена Дятлова на встрече с журналистами, на покупку новых троллейбусов планируется выделить почти 490 миллионов рублей, финансирование будет осуществляться из средств федерального и регионального бюджетов.