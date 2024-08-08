«Калининградгазификация» получила предупреждение за невыгодные договоры с жильцами

В действиях АО «Калининградгазификация» выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФАС.

По мнению антимонопольщиков, организация навязывает калининградцам невыгодные договоры на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования. При этом условия определены «Калининградгазификацией» без предварительного согласования с заказчиком. В частности, согласно документу, исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость работ, а срок оплаты за услуги установлен без согласования со второй стороной и без возможности выбора одного из двух предусмотренных типовым договором вариантов.

«Такие действия нарушают права неопределенного круга лиц. Ведомство выдало предупреждение. При невыполнении предупреждения антимонопольный орган возбуждает дело о нарушении антимонопольного законодательства и привлекает нарушителя к ответственности по статье 14.31 КоАП РФ», — отметили в УФАС, отметив, что это уже не первое предупреждение газовщикам.

Напомним, в марте 2024 года Калининградское управление Федеральной антимонопольной службы усмотрело в действиях «Калининградгазификации» признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке в связи с новыми «газовыми договорами». В отношении организации возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. Кроме того, «Калининградгазификации» вынесли предупреждение на фоне жалоб управляющих компаний на действия монополиста. Тогда газовщики заверили, что исключили из договора норму, дающую организации право менять стоимость работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в одностороннем порядке, и привели в соответствие с законодательством норму об уведомлении о проведении работ.