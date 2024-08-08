Максима Дёмина утвердили и.о. ректора БФУ на срок не более пяти лет

Минобразования утвердило Максима Дёмина исполняющим обязанности ректора БФУ им. Канта на срок не более 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба калининградского университета.

«Приказом Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова от 7 августа 2024 года № 10-01-09/178 временно исполняющий обязанности ректора Максим Демин назначен исполняющим обязанности ректора БФУ им. И. Канта с 9 августа на срок не более 5 лет», — говорится в сообщении БФУ.

Максима Дёмина назначили временно исполняющим обязанности ректора БФУ им. Канта 11 июля. Он — кандидат физико-математических наук, выпускник МИФИ. В БФУ им. Канта Дёмин пришёл в 2016 году на пост заместителя директора департамента по научной работе. По сообщениям университета, он является автором 28 научных публикаций в журналах, входящих в перечень Scopus, автор шести патентов и свидетельств о госрегистрации, обладатель трёх грантов научных фондов, владеет английским языком на уровне В2, имеет памятную медаль «К 75-летию Калининградской области».

Напомним, 9 июля во вторник пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что ректор БФУ Александр Федоров задержан вместе со своим заместителем Еленой Мялкиной. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые посредством незаконной схемы денежных поощрений подчиненных присвоили свыше 18 миллионов рублей.

В прокуратуре Калининградской области сообщили, что, по предварительной информации, в 2022-2024 годах ректор вуза «незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда». «В дальнейшем проректор учебного заведения осуществляла сбор указанных доплат, которые передавала руководителю образовательного учреждения», — добавили в прокуратуре.