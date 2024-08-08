Облвласти выставили на продажу форт №10 на юге Калининграда за 1 рубль

Областные власти выставили на продажу форт № 10 «Канитц» на юге Калининграда. Начальная цена лота — 1 рубль. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ГИС «Торги» в четверг, 8 августа.

Шаг конкурса составляет 140,6 тыс рублей. Его кадастровая стоимость оценивается в 140,6 млн рублей. Сам форт передаётся в собственность, земля под ним — в аренду.

Форт располагается на территории Гурьевского округа (южная часть Большой Окружной дороги на выезде в Багратионовск«. Кадастровый номер имущественного комплекса — 39:03:090903:67, площадь 5800,3 кв. м.

В соответствии с приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 17 июня 2024 года № 203 новый владелец объекта обязан выполнять требования к содержанию, использованию, сохранению объекта, предусмотренные охранным обязательством.

В начале июля прокуратура Калининградской области обратилась в суд с иском о возложении на Агентство по имуществу Калининградской области обязанности по восстановлению форта № 10. В релизе ведомства уточняется, что прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия и установила, что в 2015 году в отношении объекта культурного наследия «Форт № 10 „Канитц“ XIX век» утверждено охранное обязательство, включающее ремонт и приспособление объекта под современное использование.