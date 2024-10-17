Минсоц: многодетные семьи могут получить электронное удостоверение

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Многодетным семьям, оформившим документ федерального образца, доступна возможность получения электронного удостоверения на портале «Госуслуги». Об этом сообщило министерство социальной политики региона.

Удостоверение содержит QR-код, при наведении на который отображается информация о многодетной семьи: сведение о всех её членах, дата установления статуса и срок предоставления мер поддержки.

«Электронный документ можно использовать наравне с бумажным. Преимуществом является то, что его могут предъявлять одновременно все члены многодетной семьи при получении льгот. Например, папа собирается с детьми в зоопарк, а мама в это время делает покупки в супермаркете со скидкой. Кроме того, такой документ невозможно потерять или испортить», — отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

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Напомним, что с 1 июля 2024 года в России начал действовать реестр многодетных семей. В целом по стране в него включены более 2,2 млн семей. Из них 10531 — из Калининградской области. Для получения льгот и пособий необходимо оформить удостоверения многодетных. По состоянию на 23 июля в регионе таких документов было выдано порядка 11 тысяч.

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