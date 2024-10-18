Олегу Туркину продлили срок домашнего ареста до второй декады декабря

Бывшему руководителю Фонда капитального ремонта Калининградской области Олегу Туркину продлили арест до конца второй декады декабря. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе областного суда.

«16 октября Ленинградский районный суд продлил [домашний] арест [Олегу Туркину] до 19 декабря», — сообщили в облсуде.

26 июня стало известно, что руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин задержан правоохранительными органами. Позднее в пресс-службе Калининградского областного суда подтвердили, что Олег Туркин обвиняется в растрате и будет находиться под домашним арестом до 19 августа. Его обязанности на данный момент исполняет заместитель генерального директора по производственным вопросам Наталья Сергеева. В августе суд продлил арест Туркину до 19 октября.

5 июля Калининградский областной суд отказал прокуратуре в отправке руководителя Фонда капремонта Калининградской области Олега Туркина в СИЗО.