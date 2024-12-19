Гендиректору калининградского ФКР продлили арест ещё на два месяца

Руководителю Фонда капитального ремонта Калининградской области Олегу Туркину уже в третий раз продлили домашний арест. Как сообщает «Новому Калининграду» пресс-служба Калининградского областного суда, постановление о продлении ареста до 19 февраля 2025 года было подписано в Ленинградском районном суде 17 декабря.

26 июня стало известно, что руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин задержан правоохранительными органами. Позднее в пресс-службе Калининградского областного суда подтвердили, что он обвиняется в растрате и будет находиться под домашним арестом до 19 августа, после чего арест продлевался. 5 июля Калининградский областной суд отказал прокуратуре в отправке руководителя Фонда капремонта Калининградской области Олега Туркина в СИЗО.