Власти Зеленоградска заказали декоративные изделия для зимних праздников

Все новости по теме: Госзакупки

Власти Зеленоградска заказали изготовление декоративных изделий для празднования Нового года и Рождества. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнителю работ необходимо в течение 25 дней с даты заключения контракта изготовить и установить декорацию «Книга». Она должна состоять из белой матовой фолии с ламинированием. В конструкцию также включена неоновая труба, блок питания и метизы. В заказ также включено изготовление рамы. Её параметры должны составлять 2000×1300 мм. Раму необходимо изготовить из зеркального композита, ОСБ и метизов.

Закупку произвели у единственного поставщика. Подрядчиком стал калининградский индивидуальный предприниматель Бигуни Виктор Бернардович. Цена контракта составила 370 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что власти Зеленоградска приобрели фигуру Деда Мороза на велосипеде и новогодний поезд за 3,5 млн рублей. Как отмечалось в документации, учреждение произвело две закупки у единственного поставщика. Спустя два дня муниципалитет выделил почти 3 млн рублей на подготовку улиц города к Новому году и Рождеству.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter