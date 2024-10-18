Власти Зеленоградска заказали декоративные изделия для зимних праздников

Власти Зеленоградска заказали изготовление декоративных изделий для празднования Нового года и Рождества. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнителю работ необходимо в течение 25 дней с даты заключения контракта изготовить и установить декорацию «Книга». Она должна состоять из белой матовой фолии с ламинированием. В конструкцию также включена неоновая труба, блок питания и метизы. В заказ также включено изготовление рамы. Её параметры должны составлять 2000×1300 мм. Раму необходимо изготовить из зеркального композита, ОСБ и метизов.

Закупку произвели у единственного поставщика. Подрядчиком стал калининградский индивидуальный предприниматель Бигуни Виктор Бернардович. Цена контракта составила 370 тыс. рублей.