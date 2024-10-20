В Калининграде взяли пробы воды в местах, где наблюдалась гибель рыб и птиц. Об этом заявило министерство природных ресурсов и экологии региона в своём телеграм-канале.

Пробы взяли в Верхнем озере в районе улицы Некрасова и в Восточном пруду возле Аллеи Смелых. Этим занимались специалисты минприроды вместе с кандидатом биологических наук Еленой Ежовой. Пробы отобрали на состав и количественные показатели микроводорослей, зоопланктона, растворённого кислорода и форм азота и фосфора и др. По ним учёные смогут определить наличие потенциальных токсинов в воде.

«Таким образом, мы сможем судить как о причинах вспышки микроводорослей, так и о том, что вызвало гибель птиц и рыбы. На основании полученных данных будут даны рекомендации для разработки комплекса мероприятий на конкретных водоемах города», — написало минприроды.

В конце августа замминистра природных ресурсов и экологии региона Максим Никитин заявлял, что в Калининграде собирались проверить воду в Верхнем озере. Никитин отмечал, что рядом с водоёмом располагаются заведения общепита. В озеро также впадает несколько ручьёв, которые протекают возле предприятий.