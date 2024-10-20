В Калининграде взяли пробы воды в местах, где наблюдалась гибель рыб и птиц

В Калининграде взяли пробы воды в местах, где наблюдалась гибель рыб и птиц
Фото: минприроды Калининградской области
Все новости по теме: Экология

В Калининграде взяли пробы воды в местах, где наблюдалась гибель рыб и птиц. Об этом заявило министерство природных ресурсов и экологии региона в своём телеграм-канале.

Пробы взяли в Верхнем озере в районе улицы Некрасова и в Восточном пруду возле Аллеи Смелых. Этим занимались специалисты минприроды вместе с кандидатом биологических наук Еленой Ежовой. Пробы отобрали на состав и количественные показатели микроводорослей, зоопланктона, растворённого кислорода и форм азота и фосфора и др. По ним учёные смогут определить наличие потенциальных токсинов в воде.

«Таким образом, мы сможем судить как о причинах вспышки микроводорослей, так и о том, что вызвало гибель птиц и рыбы. На основании полученных данных будут даны рекомендации для разработки комплекса мероприятий на конкретных водоемах города», — написало минприроды.

В конце августа замминистра природных ресурсов и экологии региона Максим Никитин заявлял, что в Калининграде собирались проверить воду в Верхнем озере. Никитин отмечал, что рядом с водоёмом располагаются заведения общепита. В озеро также впадает несколько ручьёв, которые протекают возле предприятий.

В мае «Новый Калининград» писал, что возле бывшего завода «Система» наблюдался замор рыбы. Тогда же власти рассказали, что это было связано из-за цветения, в результате чего в воде снизился уровень кислорода. Минприроды отмечало, что не нашло несанкционированных выпусков канализации в Верхнее озеро.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter