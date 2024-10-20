Горвласти выделили 3,5 млн руб. на саженцы хвойных деревьев к Новому году

Администрация Калининграда выделила более 3 млн рублей на саженцы хвойных деревьев к Новому году. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, городские власти намерены приобрести 50 саженцев. Их планируют установить в шести местах Калининграда: на Верхнем и Летнем озёрах, у входа в зоопарк на проспекте Мира, площади Победы, улице Баранова и в сквере возле монумента «Мать Россия».
Поставить саженцы необходимо до 24 ноября. Их установка запланирована в период со 2 по 15 декабря. Подрядчика определят 30 октября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 520 тыс. рублей.Ранее стало известно, что власти Зеленоградска приобрели фигуру Деда Мороза на велосипеде и новогодний поезд за 3,5 млн рублей. Как отмечалось в документации, учреждение произвело две закупки у единственного поставщика. Спустя два дня муниципалитет выделил почти 3 млн рублей на подготовку улиц города к Новому году и Рождеству.