Горвласти выделили 3,5 млн руб. на саженцы хвойных деревьев к Новому году

Администрация Калининграда выделила более 3 млн рублей на саженцы хвойных деревьев к Новому году. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, городские власти намерены приобрести 50 саженцев. Их планируют установить в шести местах Калининграда: на Верхнем и Летнем озёрах, у входа в зоопарк на проспекте Мира, площади Победы, улице Баранова и в сквере возле монумента «Мать Россия».

Поставить саженцы необходимо до 24 ноября. Их установка запланирована в период со 2 по 15 декабря. Подрядчика определят 30 октября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 520 тыс. рублей.