Калининградская область опустилась в рейтинге по доходам населения

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Калининградская область опустилась в рейтинге по доходам населения с 55 на 66 место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг составило в регионе во втором квартале 2024 года 1,92. Размер среднедушевых доходов — 44,7 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года реальные денежные доходы выросли на 6,3%.

Возглавил рейтинг Ямало-ненецкий автономный округ, где уровень доходов составляет 156,2 тыс рублей, а его соотношение со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг — 6,03. Замыкает список Ингушетия с показателями 23,3 тыс. и 1,19 соответственно.

Согласно официальной статистике, во втором квартале 2024 года среднедушевые доходы населения в России оставались на уровне 58,2 тысячи рублей в месяц, что на 8,4 тысячи рублей выше результата во втором квартале прошлого года. В реальном выражении доходы населения выросли за этот период на 7,7%. При этом уровень доходов в России достаточно сильно отличается в региональном разрезе.

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Этот показатель позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен. Регионы были проранжированы по этому показателю. В качестве источника информации для составления рейтинга использовались данные Росстата и ЕМИСС за апрель-июнь 2024 года.

В рейтинге в связи с отсутствием данных не участвовали ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

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