Калининградская область заняла 55 место в рейтинге по доходам населения

Калининградская область заняла 55 место в рейтинге по уровню доходов населения РИА «Новости». Источником данных для расчета являлся Росстат. В предыдущем рейтинге область находилась на 65 строчке.

По данным аналитиков, отношение средних доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составило 1,62. Согласно исследованиям 10,2% населения региона находится за чертой бедности. С октября этот показатель улучшился на 0,6 процентных пунктов.

Лидером рейтинга с наибольшим значением медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг вновь стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе этот показатель составил 3,96. Самое низкое соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг наблюдается в Ингушетии, занимающей 85 место в рейтинге с показателем 1,1.

По данным правительства Калининградской области, среднемесячный доход от трудовой деятельности в Калининградской области за девять месяцев 2023 года составлял 41 646 руб.