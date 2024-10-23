Горвласти: подрядчик не успевает доделать освещение в Макс-Ашманн-парке в срок

Горвласти: подрядчик не успевает доделать освещение в Макс-Ашманн-парке в срок
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Подрядчик, ответственный за оборудование освещения в Макс-Ашманн-парке, не успевает сдать объект до конца октября, как обещал ранее. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. По ее словам, у «неуверенного подрядчика» есть проблемы по подключению построенной сети освещения к сетям «Янтарьэнерго».

«Уверена, что входной контроль делает заказчик, про проблему и подключение освещения к сетям я знаю, будем помогать подрядной организации, — пояснила Дятлова. — Завтра на оперативном совещании уже стоит задача, что мы подключаемся и будем всячески помогать и, конечно, наказывать подрядную организацию за каждый день просрочки по исполнению данного контракта».

В конце сентября оба подрядчика, работающие в Макс-Ашманн-парке, пообещали выполнить к концу октября этого года все запланированные работы.

Тогда же Елена Дятлова предложила назначить контрольный выезд в парк на 15 октября, однако представитель ООО «СТСБ-Сервис», ответственный за освещение и подключение к системе «Безопасный город», пояснил, что пуско-наладочные работы его сотрудники смогут завершить не ранее 20 октября.

Отметим, что в конце августа руководитель компании «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов приглашал главу администрации Елену Дятлову принимать выполненные работы в парке в середине сентября.

Обустройством сетей в парке занимается ООО «СТСБ-Сервис», а благоустройством — СК «Стандарт». Как пояснили в мэрии города, на объект в качестве субподрядчика вышла компания «Мосинжиниринг».

Напомним, что летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с ИП Скрендо, снизившим в апреле максимальную сумму контракта на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн.

Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство в парке инженерных сетей. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.

В 2022 году парк стал лидером голосования по программе «Комфортная городская среда».

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