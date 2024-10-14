Конкурс на разработку проекта городского кладбища в Медведевке не состоялся

Конкурс по поиску подрядчика для разработки проекта городского кладбища в Медведевке признали несостоявшимся. Протокол аукциона опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 11,1 млн рублей. На конкурс подала заявку одна компания по максимальной цене. Комиссия, состоявшая из трёх человек, отклонила заявку. Отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие информации «о праве участника закупки осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства <...>, что не соответствует требованиям извещения о проведении электронного аукциона». Данные единственного участника аукциона не раскрываются.

Площадь проектируемого кладбища в Медведевке должна была составить 7,2 га. Как уточнялось в телеграмм-канале горадминистрации, на данной территории необходимо предусмотреть водоотведение и дренаж, подъездные пути, освещение, модульные биотуалеты, возможность размещения цветочных павильонов и церковных лавок, а также размежевать территорию. На работы планировали отвести семь месяцев.

Напомним, подготовка общественного кладбища, против которого выступают создатели военно-мемориального комплекса, проводится уже несколько лет (подробно об этой проблеме «Новый Калининград» сообщал ранее). В частности, осенью 2022 года Калининградская служба заказчика уже оплачивала работы по разминированию, вырубке растительности и раскорчевке на бывшем песчаном карьере, выделенном под захоронения. Осенью 2023 года власти объявляли аукцион по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации для будущего общественного кладбища, но на него не было подано ни одной заявки.

В ноябре того же года стало известно, что подготовкой гражданского кладбища рядом с военно-мемориальным комплексом у поселка Медведевка займется московская компания «Гидропроект-М». В аукционе, объявленном Калининградской службой заказчика, приняли участие всего две компании. Победителем первоначальная цена (7 733 333 рубля) была снижена до 7 694 666 рублей.