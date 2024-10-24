В центре Калининграда планируют реконструкцию перекрёстка, концентрирующего ДТП (фото)

В центре Калининграда планируют реконструкцию перекрёстка, концентрирующего ДТП (фото)
Перекресток Невского-Дадаева. Фото: geoportal.klgd.ru
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Власти Калининграда запланировали реконструкцию перекрёстка, ставшего местом концентрации ДТП. О том, что на повороте с улицы Дадаева в течение нескольких месяцев произошло несколько аварий, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Помните, когда-то там был поставлен светофорный объект, который проработал условно неделю-полторы и был отключен, потому что не смогли отстроить его работу таким образом, чтобы не тормозить движение по магистральной улице Александра Невского. После он был отключен, и этот перекресток сейчас является одним из самых сложных», — сообщила Дятлова и попросила председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова рассказать, что власти планируют сделать с перекрёстком в 2025 году.

Романов пояснил, то на текущий момент с улицы Дадаева осуществляется выезд на улицу Невского в обе стороны через нерегулируемый перекрёсток.

«В следующем году мы предполагаем сделать уширение проезжей части по улице Дадаева, именно на перекрестке, — рассказал чиновник. — Дальше — пересмотреть сам перекрёсток со стороны улицы Александра Невского для поворота налево ходом со стороны окружной (для заезда на улицу Дадаева). Получается, у нас будут три полосы: одна полоса налево, и две полосы сохранены в прямом направлении»

Следующим этапом, по словам Романова, должно стать устройство светофорного оборудования для того, чтобы пропустить маршрутные транспортные средства поворотом налево.

Романов также объяснил, в чём была предыдущая ошибка светофорного регулирования.

«В режиме светофорного цикла на тот период мы останавливали Невского на 55 секунд. Соответственно, это недопустимо относительно остановки Невского, особенно в вечерний час-пик, когда люди выезжают со стороны города в направлении городов-спутников. Светофорный цикл будет пересмотрен. Сейчас мы как раз-таки проводим работу для того, чтобы выбрать оптимальный режим светофора, и в следующем году выходим на реализацию данного объекта», — добавил Романов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter