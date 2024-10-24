В центре Калининграда планируют реконструкцию перекрёстка, концентрирующего ДТП (фото)

Власти Калининграда запланировали реконструкцию перекрёстка, ставшего местом концентрации ДТП. О том, что на повороте с улицы Дадаева в течение нескольких месяцев произошло несколько аварий, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.



«Помните, когда-то там был поставлен светофорный объект, который проработал условно неделю-полторы и был отключен, потому что не смогли отстроить его работу таким образом, чтобы не тормозить движение по магистральной улице Александра Невского. После он был отключен, и этот перекресток сейчас является одним из самых сложных», — сообщила Дятлова и попросила председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова рассказать, что власти планируют сделать с перекрёстком в 2025 году.

Романов пояснил, то на текущий момент с улицы Дадаева осуществляется выезд на улицу Невского в обе стороны через нерегулируемый перекрёсток.

«В следующем году мы предполагаем сделать уширение проезжей части по улице Дадаева, именно на перекрестке, — рассказал чиновник. — Дальше — пересмотреть сам перекрёсток со стороны улицы Александра Невского для поворота налево ходом со стороны окружной (для заезда на улицу Дадаева). Получается, у нас будут три полосы: одна полоса налево, и две полосы сохранены в прямом направлении»

Следующим этапом, по словам Романова, должно стать устройство светофорного оборудования для того, чтобы пропустить маршрутные транспортные средства поворотом налево.

Романов также объяснил, в чём была предыдущая ошибка светофорного регулирования.

«В режиме светофорного цикла на тот период мы останавливали Невского на 55 секунд. Соответственно, это недопустимо относительно остановки Невского, особенно в вечерний час-пик, когда люди выезжают со стороны города в направлении городов-спутников. Светофорный цикл будет пересмотрен. Сейчас мы как раз-таки проводим работу для того, чтобы выбрать оптимальный режим светофора, и в следующем году выходим на реализацию данного объекта», — добавил Романов.