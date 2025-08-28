В Калининграде затормозилось обустройство перекрёстка, концентрирующего ДТП

В Калининграде затормозилось обустройство перекрёстка, концентрирующего ДТП
Перекресток Невского-Дадаева. Фото: geoportal.klgd.ru
В Калининграде затормозилось обустройство перекрёстка, концентрирующего ДТП. Речь идёт о повороте с улицы Невского на улицу Дадаева, реконструкция которого, по планам властей уже должна была начаться.

«У нас в программе предусмотрены мероприятия по обустройству перекрестков, как мы и планировали, — рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. — Были конкурсные процедуры, но аукцион не состоялся, потому что не было подачи заявок со стороны возможных потенциальных подрядчиков. Сейчас мы завели новый аукцион, ожидаем подведения итогов 29 августа. Соответственно, время покажет, и мы увидим, если у нас будет подрядчик, то реализация объекта будет обязательно в этом году. Пока небольшая проблема».

О том, что указанный перекрёсток концентрирует ДТП и нуждается в реконструкции, Романов рассказывал ещё в октябре прошлого года. Глава администрации города Елена Дятлова тогда же заявляла, что на повороте с улицы Дадаева в течение нескольких месяцев произошло несколько аварий.

«Помните, когда-то там был поставлен светофорный объект, который проработал условно неделю-полторы и был отключен, потому что не смогли отстроить его работу таким образом, чтобы не тормозить движение по магистральной улице Александра Невского. После он был отключен, и этот перекресток сейчас является одним из самых сложных», — сообщала Дятлова.

