Администрация Зеленоградска показали проект детсада на ул. Южной в Холмогоровке

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Власти Зеленоградского округа показали проект внешнего облика детского сада на улице Южной в посёлке Холмогоровка. Рендеры опубликованы на сайте администрации муниципалитета.

О поиске подрядчика на разработку проекта стало известно в июне. На работы готовы были выделить более 8 млн рублей. Изначально предполагалось, что учреждение смогут посещать 110 детей. Позже вместимость детского сада увеличили.

«В администрацию округа на согласование поступила визуализация внешнего облика будущего садика в поселке Холмогоровка. Детский сад рассчитан на 350 мест. Площадь застройки составляет 1785 квадратных метров», — говорится в сообщении администрации муниципалитета.


Изображения: администрация Зеленоградского округа

Стоимость и точные сроки строительства власти планировали определить после разработки проекта и получения положительного заключения госэкспертизы. Основанием для проектирования являлась адресная инвестиционная программа Зеленоградского муниципального округа на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Строительство объекта администрация муниципалитета включила «в проект плана долгосрочного социально-экономического развития опорного населённого пункта г. Зеленоградск и прилегающих территорий на 2027-2029 годы».

В рамках строительства детского сада запланировано благоустройство прилегающей территории: устройство газонов и пешеходных дорожек, посадка кустарников и декоративных деревьев, установка малых архитектурных форм, а также интерактивных тематических площадок, развивающего и музыкально-интерактивного оборудования, умной теплицы на солнечных батареях и солнечных часов. Детский сад планируют оснастить 18 игровыми площадками. Шесть из них будут предназначены для детей раннего возраста, 12 — для дошкольников.

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