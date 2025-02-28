Власти рассказали об этапах проектирования детсада и школы в Холмогоровке

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Разработка проектов строительства школы и детского сада в посёлке Холмогоровка Зеленоградского округа находится на завершающих стадиях. Следующий этап — прохождение государственной экспертизы. Об этом рассказал глава администрации Зеленоградского муниципального округа Сергей Кошевой в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» 28 февраля.

Вопрос о том, как обстоят дела с обещанными школой и детским садом в Холмогоровке, поинтересовалась одна из местных жительниц, отметившая, что в последнее время об этом ничего не слышно. По словам Сергея Кошевого, оба проектировщика уже выполнили большую часть работ.

«В июле 2024 года мы заключили контракт на проектирование строительства детского садика, теперь уже на 350 мест, стоимость контракта 7,3 миллиона рублей, контракт выполняет фирма из города Иваново, называется она „Регионпроект“. Срок выполнения работ по контракту 6.05.2025 года. По состоянию на конец февраля уже готовы 12 разделов проектной документации, фасадные решения согласованы, мы их показывали на своем сайте. В апреле проект будет направлен для прохождения государственной экспертизы и ориентировочный срок получения экспертизы — это июль 2025 года», — рассказал глава администрации.

Проектированием строительства школы занимается ижевская компания ПФ «ЗСК-Проект». Контракт был заключён в июне 2024 года. Стоимость работ — 12,8 млн рублей. «Срок выполнения работ 22.04.25. По состоянию на конец февраля документация разработана более чем на 75%. Ведётся подготовка для направления на государственную экспертизу. Ориентировочный срок получения экспертного заключения — август 25-го года», — отметил Сергей Кошевой.

Он также напомнил, что землю для строительства образовательных учреждений безвозмездно передала муниципалитету предприниматель Вероника Матюшина в 2021 году. Площадь участка — 5 га. Тогда же власти заключили контракт на строительство школы на 190 учащихся и детского сада на 110 мест. В апреле 2023 года контракт был расторгнут «по многочисленным обращениям жителей посёлка Холмогоровка ввиду необходимости увеличения количества мест как в школе, так и в детском садике».

Ориентировочный период строительства школы в Холмогоровке — 2026-2027 годы. Изначально разработчики должны были завершить работу над проектом «не позднее января 2025 года». На работы отводилось 210 календарных дней, однако срок исполнения контракта был скорректирован.

Компания ПФ «ЗСК — Проект» снизила начальную стоимость работ с 17 до 12,8 млн рублей. После завершения работы над проектом его необходимо будет направить на госэкспертизу. При положительном заключении власти смогут подать заявку на финансирование строительства общеобразовательного учреждения из регионального и федерального бюджетов.





Скриншот публичной кадастровой карты

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:2819 площадью 3,64 га на ул. Южной в Холмогоровке. В декабре 2024 года в отношении указанной территории областные власти предложили изменить градостроительное зонирование с Ж-4 (для индивидуальных жилых домов) на Ж-3 (для малоэтажного многоквартирного жилья высотой до четырёх этажей включительно). Общественные обсуждения по проекту проводились с 10 января по 7 февраля 2025 года.

Как пишет портал «Руград» со ссылкой на администрацию Зеленоградска, изменения вносятся «для соблюдения требований градостроительного регламента». «Отведённый земельный участок находится в территориальной зоне с индексом „Ж-4“ „Зона застройки индивидуальными жилыми домами“ с допустимой максимальной высотой 12 метров. Из-за малой площади земельного участка и ввиду его конфигурации проектным решением определена высота будущего объекта — 4 этажа», — поясняли в муниципалитете.

Школа в Холмогоровке, по информации властей, будет рассчитана на 1150 мест. Проектом необходимо предусмотреть 46 классов-комплектов для начального, среднего и старшего звена, а также предпрофессиональных классов: инженерно-технологического, медико-биологического, кадетского, IT и агрокласса. Также в учреждении планируют разместить кабинет для потоковых лекций не менее чем на 100 человек, комплекс лабораторий и студий для внеурочной деятельности: студию дизайна, издательский центр и школьную телестудию.

Предполагается, что школа будет оснащена двумя бассейнами: физкультурно-оздоровительным размером 25×11 метров и бассейном для детей младшего возраста (11×7,5 метров).

На территории школы хотят разместить физкультурно-спортивную зону: стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, волейбольную, баскетбольную, гимнастическую и игровую площадки, а также полосы препятствий, в том числе для военной подготовки.

Как сообщали «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства, стоимость и точные сроки строительства школы будут определены после разработки проектной документации на строительство объекта и получения положительного заключения государственной экспертизы.

Эскизы: сайт администрации Зеленоградского муниципального округа

В рамках строительства детского сада на ул. Южной запланировано благоустройство прилегающей территории: устройство газонов и пешеходных дорожек, посадка кустарников и декоративных деревьев, установка малых архитектурных форм, а также интерактивных тематических площадок, развивающего и музыкально-интерактивного оборудования, умной теплицы на солнечных батареях и солнечных часов. Также подрядчик должен предусмотреть устройство выставочного оборудования с подсветкой (детский «Эрмитаж»), сквера для релаксации, альпийской горки, клумб с подсветкой и лабиринта из живой изгороди. Детский сад планируют оснастить 18 игровыми площадками. Шесть из них будут предназначены для детей раннего возраста, 12 — для дошкольников.

Также в проект необходимо включить музыкальную площадку в виде амфитеатра, территорию для развития у детей знаний правил дорожного движения, три площадки с навесом для хранения колясок и велосипедов, площадку «Шахматы».

В «тематических местах» планируют установить декоративные ростовые фигуры: семейство оленей из дерева, белых зайцев «в разных позах», кубик Рубика на подиуме, фигуры балерин.

Детский сад будет рассчитан на воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет (18 групп). Также в здании необходимо разместить пищевой и медицинский блоки, постирочную, музыкальный, хореографический и физкультурный залы. Для доступа маломобильных групп на этажи здания проектировщики должны предусмотреть устройство двух пассажирских лифтов. Для овощехранилища планируют обустроить грузовой лифт. Для фасадов здания должна быть предусмотрена архитектурная подсветка.

Стоимость и точные сроки строительства власти планируют определить после разработки проекта и получения положительного заключения госэкспертизы. Указанное основание для проектирования — адресная инвестиционная программа Зеленоградского муниципального округа на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Строительство объекта администрация муниципалитета включила «в проект плана долгосрочного социально-экономического развития опорного населённого пункта г. Зеленоградск и прилегающих территорий на 2027-2029 годы».