Власти решили увеличить вместимость будущего детского сада в Холмогоровке втрое

Власти Зеленоградского муниципального округа ищут подрядчика для разработки проекта детского сада в посёлке Холмогоровка. На работы выделено более 8,3 млн рублей. Учреждение, согласно техническому заданию, должно быть рассчитано на 350 мест. Ранее планировалось, что его смогут посещать 110 детей.

Детский сад намерены построить на ул. Южной. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 июня. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 1 июля. На инженерные изыскания и разработку проектной и рабочей документации отводится 210 дней с даты заключения контракта.

В рамках строительства детского сада запланировано благоустройство прилегающей территории: устройство газонов и пешеходных дорожек, посадка кустарников и декоративных деревьев, установка малых архитектурных форм, а также интерактивных тематических площадок, развивающего и музыкально-интерактивного оборудования, умной теплицы на солнечных батареях и солнечных часов. Также подрядчик должен предусмотреть устройство выставочного оборудования с подсветкой (детский «Эрмитаж»), сквера для релаксации, альпийской горки, клумб с подсветкой и лабиринта из живой изгороди. Детский сад планируют оснастить 18 игровыми площадками. Шесть из них будут предназначены для детей раннего возраста, 12 — для дошкольников.

Также в проект необходимо включить музыкальную площадку в виде амфитеатра, территорию для развития у детей знаний правил дорожного движения, три площадки с навесом для хранения колясок и велосипедов, площадку «Шахматы».

В «тематических местах» планируют установить декоративные ростовые фигуры: семейство оленей из дерева, белых зайцев «в разных позах», кубик Рубика на подиуме, фигуры балерин.

Детский сад будет рассчитан на воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет (18 групп). Также в здании необходимо разместить пищевой и медицинский блоки, постирочную, музыкальный, хореографический и физкультурный залы. Для доступа маломобильных групп на этажи здания проектировщики должны предусмотреть устройство двух пассажирских лифтов. Для овощехранилища планируют обустроить грузовой лифт. Для фасадов здания должна быть предусмотрена архитектурная подсветка.

Стоимость и точные сроки строительства власти планируют определить после разработки проекта и получения положительного заключения госэкспертизы. Указанное основание для проектирования — адресная инвестиционная программа Зеленоградского муниципального округа на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Строительство объекта администрация муниципалитета включила «в проект плана долгосрочного социально-экономического развития опорного населённого пункта г. Зеленоградск и прилегающих территорий на 2027-2029 годы».

Также на ул. Южной планируют построить общеобразовательную школу на 1150 мест. Изначально речь шла о вместимости в 198 человек.

Первые торги на разработку проекта власти объявили в апреле, однако процедура была отменена. Повторный аукцион состоялся в июне. Победителем объявили ижевскую компанию «СЗК — Проект», снизившую начальную стоимость контракта с 17 до 12,8 млн рублей.

Ранее сообщалось о планах по строительству в Холмогоровке нового жилого района из 40 пятиэтажных домов около чкаловского аэродрома, между железной дорогой и трассой на Светлогорск. Местные жители выступили против застройки и просили сначала обеспечить микрорайон необходимой инфраструктурой.