Железнодорожно-автомобильный паром «Балтийск» вернулся на линию после ремонта

Паром «Балтийск» вышел на линию между Калининградом и Ленинградской областью после ремонта. Как сообщает телеграм-канал «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга», паром будет осуществлять на линии 5-6 кругорейсов в месяц.

«Вывод парома „Балтийск“ на линию расширяет провозные способности паромной переправы между Калининградом и Ленинградской областью в среднем на 60 тыс. тонн грузов в месяц, что позволит дополнительно обеспечить перевозку до 500 вагонов и до 250 ед. авто в каждом из направлений в месяц», — сообщают в телеграм-канале. В ближайшее время из ремонта также должен выйти паром «Патрия», способный перевозить накатную технику.

Напомним, что сотрудники «Кронштадтского морского завода» приступили к доковому ремонту железнодорожно-автомобильного парома «Балтийск» в июле 2024 года. Паром ушёл с морской линии Балтийск — Усть-Луга на ремонт в апреле. В августе «Кронштадтский морской завод» завершил первый этап ремонта парома «Балтийск». Его выход на линию ожидался в конце сентября или начале октября.