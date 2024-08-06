Железнодорожно-автомобильный паром «Балтийск» обещают вернуть на линию осенью

«Кронштадтский морской завод» завершил первый этап ремонта парома «Балтийск». Его выход на линию «Балтийск — Усть-Луга» ожидается в конце сентябре или начале октября, сообщили в телеграм-канале «Паромное сообщение Балтийск-Усть-Луга. Фидерные перевозки контейнеров».



«На „Балтийске“ выполнены все запланированные доковые работы: проведена частичная замена обшивки корпуса, его очистка и окраска, отремонтированы донно-забортная арматура, винторулевой комплекс и якорь-цепи», — отчитались в пресс-службе Объединённой судостроительной корпорации. После выхода парома из дока продолжатся работы с внутренними механизмами и узлами судна.

Сотрудники «Кронштадтского морского завода» приступили к доковому ремонту железнодорожно-автомобильного парома «Балтийск» в июле 2024 года. Паром ушёл с морской линии Балтийск — Усть-Луга на ремонт в апреле.

«Балтийск» планировалось отправить в доки еще в январе этого года, однако работы отложили, так как одновременно требовался ремонт «Амбала», другого железнодорожного парома, работающего на калининградской линии. Ранее сообщалось, что работы займут ориентировочно два-три месяца. Предыдущий доковый ремонт «Балтийск» проходил на «Кронштадтском морском заводе» в 2019 году.

Паром принадлежит ФГУП «Росморпорт», перевозит по морю многотонные грузы, в том числе железнодорожные составы и краны между Усть-Лугой и портами Калининградской области. Это один из наиболее крупных грузовых паромов в России. Его длина — 186, 5 м, ширина — 21,6 м, осадка — 6,5 м. «Балтийск» был спущен на воду в 1984 году.