В Кронштадте начался доковый ремонт парома «Балтийск»

Сотрудники «Кронштадтского морского завода» приступили к доковому ремонту железнодорожно-автомобильного парома «Балтийск». Об этом сообщила пресс-служба «Объединённой судостроительной корпорации».



«В ходе докования запланированы ремонтные работы с донно-забортной арматурой, частичная замена обшивки корпуса, его очистка и окраска, а также ремонт винто-рулевого комплекса и якорь-цепей судна. Окончание работ намечено на вторую половину июля», — говорится в сообщении.

Паром ушёл с морской линии Балтийск — Усть-Луга на ремонт в апреле 2024 года.

«Балтийск» планировалось отправить в доки еще в январе этого года, однако работы отложили, так как одновременно требовался ремонт «Амбала», другого железнодорожного парома, работающего на калининградской линии. Ранее сообщалось, что работы займут ориентировочно два-три месяца. Предыдущий доковый ремонт «Балтийск» проходил на «Кронштадтском морском заводе» в 2019 году.

Паром принадлежит компании «Новотранс», перевозит по морю многотонные грузы, в том числе железнодорожные составы и краны между Усть-Лугой и портами Калининградской области. Это один из наиболее крупных грузовых паромов в России. Его длина — 186, 5 м, ширина — 21,6 м, осадка — 6,5 м. «Балтийск» был спущен на воду в 1984 году.