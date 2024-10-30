Власти Гурьевска разорвали соглашение о строительстве школы в Луговом

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Власти Гурьевска разорвали соглашение о строительстве школы в Луговом

Администрация Гурьевского округа разорвала соглашение с концессионером о строительстве школы в посёлке Луговое. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова.

Ранее глава региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале написал, что по школе в Луговом приняты «необходимые решения». К чему конкретно пришли власти, губернатор не отметил.

«Принято решение о расторжении администрацией Гурьевского муниципального округа концессионного соглашения, так как концессионеру не удалось получить финансирование от банка и нарушены сроки строительства объекта. Администрация готовит документы для направления их в судебные инстанции. После вступления в силу судебных решений возникнут правовые основания для выделения средств на завершение строительства объекта», — отметила Башкирова.

В мае 2023 года в областном правительстве сообщали, что школа в Луговом входит в число учреждений, строящихся низкими темпами. Власти заявили, что намерены справиться с отставанием по «концессионным» школам путем проведения работ без «формальных согласований». В октябре прошлого года там обрушились перекрытия. Администрация Гурьевска сообщила, что контроль за строительством учреждения ведёт концессионер. Школа должна быть рассчитана на 1100 мест.

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