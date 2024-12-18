Недостроенную школу в Луговом решили законсервировать на время зимы (фото)

Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Недостроенную школу в посёлке Луговое Гурьевского района планируют законсервировать на время зимы. Соответствующие указания дал прокурор Калининградской области Александр Авдеев, посетивший проблемный объект.

«Прокурор области в ходе выезда осмотрел строительный объект, заслушал представителей заказчика, подрядчика и контролирующих органов, дал указания об обеспечении консервации объекта в зимний период и осуществлении надзора за дальнейшими действиями по завершению строительства», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В конце октября стало известно о том, что администрация Гурьевского округа решила разорвать соглашение с концессионером о строительстве школы в Луговом. В настоящее время вопрос решается в суде. Концессионеру не удалось получить финансирование от банка, в результате чего были нарушены сроки строительства объекта. Правовые основания для выделения средств на завершение работ возникнут после вступления в силу судебных решений, отметила пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова.

В мае 2023 года в областном правительстве сообщали, что школа в Луговом входит в число учреждений, строящихся низкими темпами. Власти заявили, что намерены справиться с отставанием по «концессионным» школам путём проведения работ без «формальных согласований». В октябре 2023 года в школе обрушились перекрытия. Администрация Гурьевска сообщила, что контроль за строительством учреждения ведёт концессионер. Соглашение с компанией было заключено в мае 2022 года. Школа должна быть рассчитана на 1100 мест.

5 августа 2024 года 14-летний подросток упал с крыши школы через вентиляционную шахту на пол второго этажа. С множественными травмами юноша был госпитализирован. Как установлено, он работал на стройке без официального оформления трудовых отношений. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Прокуратура Гурьевского района обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу подростка в размере двух миллионов рублей. Надзорный орган установил, что к выполнению строительных работ без оформления трудовых отношений были допущены двое несовершеннолетних. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».

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