Властям Гурьевска не удалось взять в лизинг кроссовер комплектации Luxury

Администрации Гурьевского округа не удалось найти подрядчика, который согласился бы оказать услуги финансовой аренды (лизинга) по приобретению нового автомобиля «Kaiyi X7 Kunlun» комплектации «Luxury». Как отмечается на сайте госзакупок, торги признаны несостоявшимися.



«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — отмечается на сайте.

Местные власти намеревались за счёт бюджета приобрести в лизинг автомобиль 2024 года выпуска с мощностью от 200 до 300 лошадиных сил. Срок лизинга — 12 месяцев. Начальная цена контракта составляла 4,29 млн рублей.

Ранее стало известно, что МБУ «Служба административно-технического обеспечения» администрации Калининграда заключила договор с ООО «Тринити-Трейд» на приобретение автомобиля «Kaiyi X7» чёрного цвета. Цена контракта составила 2,998 млн рублей. Как отмечается на сайте госзакупок, договор с поставщиком был заключён в конце сентября по начальной цене закупки. Источник финансирования — средства бюджетного учреждения.