Вечерний @Калининград: чиновники в стиле Luxury, сливки с масла и бастион

Бдительные горожане в пятницу обратили внимание на то, что главу администрации областного центра Елену Дятлову теперь подвозит новенький чёрный автомобиль «Kaiyi X7» . Эта информация привела «Новый Калининград» на сайт госзакупок, где мы обнаружили, что в конце сентября городские власти в лице МБУ «Служба административно-технического обеспечения» заключили договор с ООО «Тринити-Трейд» как раз на приобретение примерно такого же автомобиля. Цена контракта составила 2,998 млн рублей. Источник финансирования контракта — средства бюджетного учреждения

«Новый Калининград» направил запрос в администрацию областного центра с просьбой прокомментировать информацию о том, что за машина подвозит теперь градоначальницу. В пресс-службе попросили отсрочку до 12 ноября. Но это ещё не всё. Выяснилось, что администрации Гусева тоже понадобился новый автомобиль и тоже «Kaiyi X7», но комплектация «Luxury». Местные власти готовы выложить за услуги лизинга 4,29 млн рублей, источник финансирования — средства бюджета Гурьевского округа. В документации отмечается, что автомобиль должен быть 2024 года выпуска, материал салона — искусственная кожа, мощность — от 200 до 300 лошадиных сил. Транспортный налог за машину, видимо, тоже ляжет на плечи налогоплательщиков.

Администрация Пионерского так и вовсе в начале 2024 года (с январь по апрель) провела три закупки на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение автомобилей HAVAL H9. В одном случае цена контракта — 6,135 млн рублей, во втором и третьем — по 6,971 млн рублей. Видимо, всё очень неплохо у городских чиновников, раз они могут себе позволить в столь непростые времена тратить бюджетные деньги на новые автомобили. Интересно только, что скажут на это их налогоплательщики, которые всю эту роскошь оплачивают из своих карманов.

Сливочное масло за последние месяцы стало, пожалуй, одним из самых часто обсуждаемых продуктов питания, сдвинув с этого «пьедестала» даже куриные яйца. Такую «популярность» со знаком «минус» вызвал болезненно резкий для большей части потребителей рост стоимости продукта. По данным Калининградстата, в сентябре сливочное масло подорожало в регионе сразу на 12,1%, за десять лет — почти втрое. При этом в кабмине заявили, что вводить регулирование цен на «молочную группу» на уровне государства не планируют. Чем был вызван осенний скачок цен, «Новый Калининград» выяснял у местных производителей.

Объект культурного наследия регионального значения «Редюит бастиона „Обсерватория“», на Гвардейском проспекте Калининграда, более известный как Астрономический бастион, по всей видимости, наконец-то ждёт новая жизнь. В октябре его выкупила индивидуальный предприниматель Юлия Попова из Калининграда за 158,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на торговой площадке «МЭТС». Имущество продавали на основании банкротства прежнего владельца. Им было калининградское ООО «Капитал», принадлежавшее экс-депутату Госдумы Асану Нюдюрбегову. Что касается нового владельца, по данным портала Rugrad, Юлия Попова является супругой владельца крупнейшего производителя марципана в России — ГК «Поматти» — Михаила Попова. В частности, с 30 сентября 2024 года она значится гендиректором компании «Эм ай би косметик», которая принадлежит Попову.

Здания Астрономического бастиона были построены во второй половине XIX века. В послевоенные годы он использовался в качестве призывного пункта, а впоследствии служил базой ОМОНа. В 2006 году Асан Нюдюрбегов выменял здание у ОМОНа, после чего оно пустовало шесть лет. После в здании поселились разные арендаторы, проводились концерты и байкерские слёты, в последнее время в нём работали частный музей, кофейня и сувенирная лавка. Не исключено, что новые владельцы также будут использовать объект исторического наследия регионального значения в туристических целях, что довольно-таки логично.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» вернулась в Зеленоградск в поисках самых дорогих студий, которые сдаются в краткосрочную аренду. В топе ожидаемо большей частью оказались апартаменты. В то время как в Москве решили отказаться от такого формата жилья, в Калининградской области он продолжает пользоваться популярностью как у желающих инвестировать в недвижимость, так и у туристов, имеющих возможность отдать за сутки проживания 15 — 20 тыс. рублей (скорее всего, у тех же самых жителей Москвы). За эту стоимость гостям могут предложить дизайнерское «гнёздышко» в одной минуте от моря и много чего ещё чего с приставками «элитный», «уникальный» и «изысканный». В ряде случаев, конечно, изысканность выглядит весьма спорно. Смотрите фото и читайте описание в традиционном пятничном дайджесте по ссылке

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»