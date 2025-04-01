СК расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в детской поликлинике

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») в отношении должностных лиц государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника». Об этом «Новому Калининграду» сообщили источники, знакомые с ситуацией. В региональном СК информацию подтвердили.

«Дело возбуждено по факту ч. 4 ст. 159 УК РФ, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности», — сообщили в СК.

Дело было возбуждено в конце декабря 2024 года. «Новый Калининград» направил запрос на получение информации в региональный минздрав.

Напомним, в сентябре полиция проводила проверку в отношении заместителя министра здравоохранения Калининградской области Наталии Берездовец, которая параллельно занимала должность педиатра в Городской детской поликлинике. Об этом сообщали «Новому Калининграду» источники, знакомые с ситуацией, в региональном УМВД оставили информацию без комментариев. В правительстве утверждали, что Берездовец подрабатывала врачом в свободное от работы в министерстве время. При этом источники утверждали, что медсёстры и врачи поликлиники её на работе не видели.