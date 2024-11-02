Горвласти предупреждают о перекрытии движения в районе «Ростех Арены» в воскресенье

В воскресенье, 3 ноября, в районе будет ограничено движение по Парадной набережной. Причина — обеспечение безопасности во время проведения мероприятия с присутствием большого количества людей на «Ростех-Арене», сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С утра и до 14 часов эта улица (от Второй эстакады до Солнечного бульвара) будет односторонней, а с 14 до 17 часов движение в этой части города перекроют полностью. Все парковки на Острове будут работать в обычном режиме, подъехать к ним можно по другим улицам», — уточняют в мэрии.

Напомним, в Калининграде на «Ростех Арене» 3 ноября начиная с 13 часов будет проходить масштабный городской фестиваль «Росатом заряжает!» (0+). В программе — концерт с выступлением популярных артистов, стритфуд, лекторий, выставка электрокаров, тематические анимационные зоны и специальные фото-локации. В 18 часов на стадионе начнется матч «Балтика» — «СКА-Хабаровск».