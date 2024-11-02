Горвласти предупреждают о перекрытии движения в районе «Ростех Арены» в воскресенье

Все новости по теме: Транспортные проблемы

В воскресенье, 3 ноября, в районе будет ограничено движение по Парадной набережной. Причина — обеспечение безопасности во время проведения мероприятия с присутствием большого количества людей на «Ростех-Арене», сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С утра и до 14 часов эта улица (от Второй эстакады до Солнечного бульвара) будет односторонней, а с 14 до 17 часов движение в этой части города перекроют полностью. Все парковки на Острове будут работать в обычном режиме, подъехать к ним можно по другим улицам», — уточняют в мэрии.

Напомним, в Калининграде на «Ростех Арене» 3 ноября начиная с 13 часов будет проходить масштабный городской фестиваль «Росатом заряжает!» (0+). В программе — концерт с выступлением популярных артистов, стритфуд, лекторий, выставка электрокаров, тематические анимационные зоны и специальные фото-локации. В 18 часов на стадионе начнется матч «Балтика» — «СКА-Хабаровск».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter