«Балтберегозащита» ищет подрядчика для ремонта авандюны на Балткосе

Изображение: скриншот проектно-сметной документации
В Калининградской области ищут подрядчика для ремонта искусственной авандюны на Балтийской косе. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Согласно проекту контракта, исполнителю работ в срок до 30 мая 2025 года предстоит устроить на авандюне каменную наброску. Заказчиком ремонта является «Балтберегозащита». Учреждение выделило на эти цели 45,5 млн рублей. Подрядчика определят 15 ноября.
Нашивание заплаток: что не так с защитной стенкой из биг-бэгов на БалткосеО планах властей отремонтировать искусственную авандюну на Балткосе стало известно в середине октября. Изначально сообщалось, что на работы готовы направить до 48,4 млн рублей, при этом финансирование было предусмотрено в течение 2024 и 2025 годов. Отмечалось также, что авандюну планировали укрепить с помощью крупного камня. В «Балтберегозащите» надеялись, что в будущем это должно исключить разрыв биг-бэгов.