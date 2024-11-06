«Балтберегозащита» ищет подрядчика для ремонта авандюны на Балткосе

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Изображение: скриншот проектно-сметной документации

В Калининградской области ищут подрядчика для ремонта искусственной авандюны на Балтийской косе. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, исполнителю работ в срок до 30 мая 2025 года предстоит устроить на авандюне каменную наброску. Заказчиком ремонта является «Балтберегозащита». Учреждение выделило на эти цели 45,5 млн рублей. Подрядчика определят 15 ноября.

Нашивание заплаток: что не так с защитной стенкой из биг-бэгов на Балткосе

О планах властей отремонтировать искусственную авандюну на Балткосе стало известно в середине октября. Изначально сообщалось, что на работы готовы направить до 48,4 млн рублей, при этом финансирование было предусмотрено в течение 2024 и 2025 годов. Отмечалось также, что авандюну планировали укрепить с помощью крупного камня. В «Балтберегозащите» надеялись, что в будущем это должно исключить разрыв биг-бэгов.

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