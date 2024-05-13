Власти вводят новые ограничения по работе мигрантов в регионе в 2024 году

Региональное правительство намерено ввести дополнительные ограничения по работе иностранных граждан в Калининградской области в 2024 году. Соответствующий проект указа губернатора опубликован на сайте кабмина.



Речь идет о мигрантах, работающих по патенту. Согласно документу, запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев вводится помимо уже внесенных в перечень сфер для оптовой и розничной торговли (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами), а также для деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков.

До 20 мая указ, ужесточающий ограничения для мигрантов, будет находиться на стадии публичного обсуждения. После его официального опубликования компании должны будут в течение трех месяцев принять меры, необходимые для исполнения измененного законодательства.

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Ограничения по работе мигрантов в регионе на 2024 год были утверждены в декабре. Сейчас запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев действует для таких сфер, как производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также детского питания и пищевых продуктов, пассажирские перевозки (к ним отнесены как общественный транспорт, так и такси), отельный бизнес, общее образование и трудоустройство. Кроме того, под ограничения попали деятельность по обработке данных и предоставление услуг по размещению информации.