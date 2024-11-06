На подготовку футболистов к профлигам в 2025 году предусмотрели 200 млн руб.

На формирование и подготовку футбольной команды для участия в профессиональных лигах в следующем году предусмотрели 200 млн рублей. Информация следует из проекта регионального бюджета на 2025 год.

Согласно документу, в 2025 году 200 млн рублей должны поступить в виде субсидии на обеспечение расходов по подготовке команды для участия Первой лиге или российской Премьер-лиге. В целом, на «комплекс процессных мероприятий „Футбол“» в 2025 году планируют направить 292,3 млн рублей.

Отметим, что расходы бюджета на 2024 год подразумевали выделение тех же 200 млн рублей в качестве субсидии на подготовку футбольного клуба к профессиональной лиге. При этом комплекс мероприятий по статье «Футбол» тогда оценили в 310 млн рублей. На финансовое обеспечение госзадания по содержанию и эксплуатации объектов спорта тогда предусмотрели 110 млн рублей. На 2025 год эта сумма ниже — 92,3 млн рублей.

В конце октября стало известно, что калининградский минфин прогнозирует падение доходов бюджета Калининградской области в 2025 году почти на 8 млн рублей за счёт снижения объёмов поддержки федерального бюджета. Всего же они планируются в размере 126 млрд рублей. Доходная часть налоговых и неналоговых поступлений прогнозируется на уровне 87,8 млрд рублей. При этом Порембский отметил, что параметры целевых безвозмездных поступлений будут корректироваться ко второму чтению законопроекта. Несмотря на это, калининградский минфин в проекте бюджета на 2025 год заложил рост собственных доходов региона.

По итогам первого круга Первой лиги России по футболу калининградская «Балтика» идёт в лидерах турнира. Клуб имеет столько же очков, сколько и расположившееся первым московское «Торпедо» — 33 балла. Напомним, перед началом сезона попечительский совет «Балтики» поставил клубу задачу за сезон вернуться в российскую Премьер-лигу. Отметим, что повышение в классе получают команды, занявшие первое и второе место в Первой лиге. Клубы с третьей по четвёртую строчку по завершении турнира сыграют с командами РПЛ в стыковых матчах.