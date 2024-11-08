Власти Гурьевска выделили 4,5 млн на реконструкцию парка сенситивного развития

Все новости по теме: Городской облик

Администрация Гурьевского муниципального округа выделила более 4,5 млн рублей на частичную реконструкцию парка сенситивного развития в Гурьевске. Информация об электронном аукционе размещена на портале госзакупок.

Согласно прилагаемой документации, максимальная сумма контракта составляет 4 581 223,26 р. За эту сумму в срок до 31 декабря 2024 года предполагается заменить покрытие из резиновой плитки, произвести устройство новой игровой площадки, а также осуществить демонтаж и монтаж игрового оборудования, в составе которого должен присутствовать также комплекс для детей с ограниченными возможностями.

Парк сенситивного развития был открыт в январе 2020 года. Концепция парка в апреле 2018 года вошла в число победителей конкурса Минстроя РФ «Исторические поселения и малые города».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter