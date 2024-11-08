Власти Гурьевска выделили 4,5 млн на реконструкцию парка сенситивного развития

Администрация Гурьевского муниципального округа выделила более 4,5 млн рублей на частичную реконструкцию парка сенситивного развития в Гурьевске. Информация об электронном аукционе размещена на портале госзакупок.



Согласно прилагаемой документации, максимальная сумма контракта составляет 4 581 223,26 р. За эту сумму в срок до 31 декабря 2024 года предполагается заменить покрытие из резиновой плитки, произвести устройство новой игровой площадки, а также осуществить демонтаж и монтаж игрового оборудования, в составе которого должен присутствовать также комплекс для детей с ограниченными возможностями.



Парк сенситивного развития был открыт в январе 2020 года. Концепция парка в апреле 2018 года вошла в число победителей конкурса Минстроя РФ «Исторические поселения и малые города».