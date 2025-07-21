В гурьевском Парке сенситивного развития появились новые музыкальные инструменты (фото)

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Фото: страница администрации Гурьевского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»

В Парке сенситивного развития появились новые уличные музыкальные инструменты: ксилофон и глюкофон. Об этом сообщили сотрудники администрации Гурьевского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«Эти уникальные инструменты привнесут свежие нотки в атмосферу нашего любимого места. Ксилофон с его радостными звуками приглашает всех желающих попробовать сыграть несложную мелодию. А глюкофон с его мягким, медитативным звучанием станет отличным спутником для тех, кто хочет отдохнуть и насладиться природой», — говорится в сообщении.

В апреле 2018 года концепция Парка сенситивного развития вошла в число победителей конкурса Минстроя РФ «Исторические поселения и малые города». Парк был открыт в январе 2020 года. В ноябре 2024 года администрация Гурьевского муниципального округа выделила более 4,5 млн рублей на частичную реконструкцию парка. За эту сумму в срок до 31 декабря 2024 года необходимо было заменить покрытие из резиновой плитки, обустроить новую игровую площадку, а также осуществить демонтаж и монтаж игрового оборудования, в составе которого должен был присутствовать комплекс для детей с ограниченными возможностями.

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