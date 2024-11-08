На одной из старейших улиц Советска брусчатку меняют на асфальт (фото)

На одной из старейших улиц Советска брусчатку меняют на асфальт (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Продолжение: Власти Советска назвали фейком продажу брусчатки из центра города (фото)
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В Советске на улице Герцена, расположенной в историческом центре города, в пятницу, 8 ноября, начался демонтаж брусчатки. Об этом «Новому Калининграду» сообщили очевидцы, прислав фотографии процесса демонтажа булыжника.

«Прямо сейчас идёт уничтожение мощения на одной из старейших улиц города, — сообщил очевидец. — Эта улица была построена ещё в XVI веке. Мощение не тех времён, однако смысл демонтажа всё равно не понятен, так как мостовая в хорошем состоянии, а транспортной проходимости там практически нет. Камень просто срывают вместе с землёй и скидывают в грузовик».

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Советска Ирина Чёрная подтвердила «Новому Калининграду», что демонтированная брусчатка на место не вернётся.

«По проекту, прошедшему экспертизу, у нас там асфальт по всей ширине дороги и на всём протяжении, — заявила Чёрная. — Брусчатка отправится на склад муниципального предприятия».

Стоит отметить, что северная часть улицы Герцена выходит к набережной Немана, где находится одна из достопримечательностей города — склады купеческого общества построенные в Тильзите в 1835 году. На той же улице (на перекрёстке с улицей Гагарина) находится резиденция Российского императора Александра I, где он останавливался в период подписания Тильзитского мира 26 июня — 9 июля 1807 года (здание внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия).

Начальница управления ЖКХ пояснила, почему ремонтные работы решили начать поздней осенью. «Как торги провели, как выделили финансирование, так и начали», — добавила она.

Ранее власти Советска демонтировали брусчатку с улиц Луначарского и Красноармейской. Однако заместитель главы администрации округа Аркадий Данилов в ответе на официальный информзапрос «Нового Калининграда» заявил, что на этих улицах камень вернётся на историческое место..

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