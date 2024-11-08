Власти Советска назвали фейком продажу брусчатки из центра города (фото)

Власти Советска назвали фейком продажу брусчатки из центра города (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Муниципальные конфликты

В администрации Советска прокомментировали появление объявления о продаже мелкоформатной гранитной брусчатки, якобы демонтированной в историческом центре города. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Советска Ирина Чёрная пояснила «Новому Калининграду», что публикация была сделана для компрометирования муниципальных чиновников.

«Это была фейковая новость, — сообщила чиновница. — Кто-то её сфотографировал, выложил объявление, чтобы вбросить это в соцсети, а потом всё удалил. В этом вопросе разбирались компетентные органы».

Напомним, что в конце октября в городском паблике «Проспали. Советск (гражданский патруль)» были опубликованы скриншоты объявления со следлующим комментарием: «Ничего не стесняясь, продают город по камешку... Может надо делать контрольную закупку, подключить СК, а затем выяснить происхождение?»

Ранее власти Советска демонтировали брусчатку с улиц Луначарского и Красноармейской. Однако заместитель главы администрации округа Аркадий Данилов в ответе на официальный информзапрос «Нового Калининграда» заявил, что камень вернётся на историческое место.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter