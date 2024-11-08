Власти Советска назвали фейком продажу брусчатки из центра города (фото)

В администрации Советска прокомментировали появление объявления о продаже мелкоформатной гранитной брусчатки, якобы демонтированной в историческом центре города. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Советска Ирина Чёрная пояснила «Новому Калининграду», что публикация была сделана для компрометирования муниципальных чиновников.

«Это была фейковая новость, — сообщила чиновница. — Кто-то её сфотографировал, выложил объявление, чтобы вбросить это в соцсети, а потом всё удалил. В этом вопросе разбирались компетентные органы».

Напомним, что в конце октября в городском паблике «Проспали. Советск (гражданский патруль)» были опубликованы скриншоты объявления со следлующим комментарием: «Ничего не стесняясь, продают город по камешку... Может надо делать контрольную закупку, подключить СК, а затем выяснить происхождение?»