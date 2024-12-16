Ермак — о снятии брусчатки в центре Советска: никакого уничтожения среды нет

В рамках реализации проекта «Музей под открытым небом» в Советске не идёт речь ни о каком уничтожении исторической городской среды. Такое заявление в эфире Центра управления регионом в понедельник, 16 декабря, сделал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«Никакого уничтожения, конечно же, нет, — пояснил министр. — Речь идёт о проекте, который, по-моему, победил в федеральном конкурсе комфортной городской среды. Туда будут выделены достаточно серьёзные средства. Проект, который будет там реализован, полностью соответствует современным потребительским стандартам. Понятно, что какая-то часть покрытия там будет демонтирована. Не знаю, что это будет, плиты или брусчатка, я сам с проектом глубоко не знаком, но, конечно, что-то будет повторно использовано, а что-то будет заменено на более современный и практичный материал».

Ермак отметил, что в итоге жители Советска получат «новую городскую среду с сохранением исторических частей, которые представляют краеведческий интерес».

Ермак оговорился, что упомянутые им части сохранят, «если их можно сохранить с точки зрения реализации общего проекта».

«О каком-то там тотальном уничтожении и замене брусчатки на асфальт или плитку [речь не идёт]. В тех местах, где это целесообразно и необходимо, это будет сделано. Саму по себе городскую среду постараются сохранить», — добавил министр.