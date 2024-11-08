Хуциев — о трещинах на Кафедральном соборе: эту проблему не смогли решить немцы

Трещины на сводах Кафедрального собора появились практически сразу после его восстановления, а решением проблемы займутся уже этой осенью. Об этом в ходе интервью «Новому Калининграду» рассказал директор Кафедрального собора Григорий Хуциев.

«Я думаю, что трещины возникли спустя пару-тройку лет после окончания восстановления собора в конце девяностых, — предположил Хуциев. — Проблема неравномерного проседания южной и северной башен наблюдается очень давно. В начале XX века немецкие инженеры и строители пытались ее решить при глобальном ремонте собора. Они сделали внутри мощную железобетонную решётку, но, к сожалению, большого результата не добились. Точно так же фасад нашего собора продолжал „гулять“. Если вы посмотрите, ни одного правильного угла, ни одной симметричной детали в конструкции собора нет. Что касается трещин, которые сейчас видны на сводах боковых нефов, ещё Игорь Одинцов был озадачен этой проблемой. Уже в 2015 году, если не ошибаюсь, был подготовлен проект противоаварийных работ, чтобы эти дефекты попытаться удалить. Проект предусматривал то же самое решение, которое использовалось в начале XX века».

По мнению Хуциева, применять те же рецепты, которые уже использовались немцами, не стоит, так как они «не дали никакого результата». Кроме того, эти работы предусматривают закрытие собора минимум на два года.

«Я обратился в питерскую компанию „Геореконструкция“, возглавляемую докторами наук. Когда мы показали картинку с трещинами по фасаду и сводам собора, они ответили: „Пизанскую башню видели? Не упала? А что вы переживаете? Но надо разбираться“. На самом деле нужно в первую очередь понять причину. Поняв причину и глубину проблемы, мы поймем, какими инструментами с этим можно бороться. Поэтому с компанией, которая наблюдает за Эрмитажем и за другими очень известными объектами культурного наследия на северо-западе России, мы договорились, что они подготовят систему мер по геотехническому мониторингу», — добавил директор собора.

По словам Хуциева, мониторинг предполагает установку датчиков как вокруг, так и внутри собора. Он обойдётся примерно в 12 млн рублей.

«Работу в ноябре будем вести. Поставят датчики, и два года будем наблюдать. После этого уже люди, имеющие исключительную компетенцию, лучше их в России нет, дадут нам рекомендации, опишут глубину проблемы и способы ее решения. Через два года мы будем понимать, где заказывать проектную документацию на эти противоаварийные работы. Также у нас есть проблема по крыше. Должна быть подготовлена комплексная проектная документация на проведение всех противоаварийных и восстановительных работ, и я надеюсь, лет через 5−6 в какой-то части собора появится такая компактная стройплощадка, леса, бытовки. Меня уже не будет в Кафедральном соборе, а эти строительные леса и техника в течение 20−30 лет будут передвигаться вокруг собора. Обычная история, когда на объекте культурного наследия постоянно идут противоаварийные работы», — заключил он.