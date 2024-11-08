В Росстате подсчитали, на сколько сливочное масло подорожало с начала года

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Сливочное масло в России с начала года подорожало на 27,5%. За неделю с 29 октября по 5 ноября цена на продукт выросла на 1,4%. Такие данные приводит Росстат.

Продолжили дорожать и другие молочные продукты. Творог вырос в цене на 0,5%, сыр — на 0,7%, молоко — на 0,8 — 0,9%, сметана — на 1%.

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В список подорожавших за неделю продуктов также вошли куриные яйца, мороженая рыба, пшено, маргарин, колбаса, хлеб, подсолнечное масло, мука, макароны, мясо, соль и плодоовощная продукция. Цены выросли «на огурцы +8,6%, лук репчатый +6,3%, картофель +6,1%, помидоры +5,1%, свеклу столовую +4,3%, капусту белокочанную +4,0%, морковь +2,3%, бананы +1,9%, яблоки +0,8%».

Снижение цен Росстат зафиксировал «на смеси сухие молочные для детского питания и крупу гречневую (-0,5%), мясо кур (-0,2%), сахар-песок, рис, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания (-0,1%)».

Как отметили в Минсельхозе, импорт сливочного масла в Россию в годовом выражении вырос на 20%, из-за роста доходов населения увеличился спрос на этот продукт, и это вызвало временный дисбаланс.

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