Молочные берега: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц (фото)

В начале ноября условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» вновь оказалась дороже 3 000 рублей во всех трёх торговых сетях. При этом дешевле набор продуктов на этот раз был в «Виктории». Впрочем, разница с «Пятёрочкой» составила около 5 рублей. Корзина в «Спаре» — ещё плюс 100 рублей. Во всех магазинах продолжили дорожать молочные продукты (и речь не только о сливочном масле), а также некоторые овощи и фрукты. Об этих и других тенденциях — в нашем обзоре.
В октябре подорожала вся молочная продукция, которая входит в список мониторинга «Нового Калининграда». Цена на пачку молока выросла на 5–6 рублей, на кефир — на 8–12,5. На 8–10 рублей подорожала сметана, на 10 — творог. 200-граммовую пачку марки «Залесский фермер» (5%) удалось найти только в «Спаре» и «Пятёрочке» (там на продукт сейчас действует акция). Цена «Виктории» зафиксирована через приложение «Купер» и может отличаться от магазинной.
Продолжило дорожать и сливочное масло. В «Спаре» и «Пятёрочке» пачка прибавила 30 и 25 рублей соответственно. Таким образом, цены в «Спаре» и «Виктории» практически сравнялись. В «Пятёрочке» 180-граммовая пачка «Крестьянского» сливочного масла производства АО «Молоко» стоит дешевле на 10 рублей. Напомним, здесь продукт ранее включили в список региональной программы доступных цен. Однако с тех пор пачка подорожала с 214,99 до 239,99 руб. При этом в магазине на ул. Дадаева «голубой ценник» «переехал» на пачку сладко-сливочного масла «Традиционное» жирностью 82,5%. 1 ноября она стоила 272,99 руб.
Кто снимает сливки с масла: что говорят производители о росте цен на продукт
Из пресловутого борщевого набора повышением отметились лук (+10–19,5 руб. во всех сетях), капуста (+5–8 руб. в двух магазинах) и картофель (+9 руб. в «Пятёрочке»). Яйца прибавили от 10 до 33 рублей за десяток, гречка — от 10 до 39 руб. за пачку, апельсины — от 10 до 35 руб. за килограмм.
Список подешевевших продуктов традиционно оказался гораздо скромнее. Снижение цен в большинстве случаев зафиксировано в рамках акций, т. е. носит временный характер. Во всех трёх сетях выгоднее можно было приобрести только лимоны (они подешевели на 30–40 руб.) и огурцы (-20–80 руб.). Подробнее — в таблице.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
29,49 (-0,7 руб.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
55,99 «Залесский фермер» (+6 руб.)
|
55,90 «Залесский фермер» (+6 руб.)
|
54,99 «Залесский фермер» (+5 руб.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
67,99 «Залесский фермер» (+8 руб.)
|
62,90 «Залесский фермер» (+8 руб.)
|
59,99 «Залесский фермер» (+12,5 руб.)
|
Сметана, 15%, 315 г
|
77,99 «Залесский фермер» (+10 руб.)
|
77,90 «Залесский фермер» (+8 руб.)
|
77,99 «Залесский фермер» (+8 руб.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
104,99 «Залесский фермер» (+10 руб)
|
116,00 «Залесский фермер» (цена в приложении «Купер»)
|
79,99 «Залесский фермер» (по акции, −12 руб.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
439,99 ( цена не изм.)
|
439 (цена не изм.)
|
389,99 (по акции, −30 руб.)
|
Фарш, 400 г
|
149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.)
|
149,90 «Ближние Горки», «Фермерский» (по акции, цена не изм.)
|
159,99 «Мираторг», «Любительский» (по акции, −70 руб.)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
199,90 «Любимый дом» (по акции, −80 руб.)
|
194,99 «Гастроном № 1» (по акции, цена не изм.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
44,99 «Зернофф» (по акции, цена не изм.)
|
49,90 «Зернофф» (цена не изм.)
|
59,49 «Предпортовая» (цена не изм.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
109,99 (+10 руб.)
|
109,90 (цена не изм.)
|
142,99 (+33 руб. руб.)
|
Рис
|
99,99 (цена не изм.)
|
112,90 (-27 руб.)
|
123,99 (+11 руб.)
|
Гречка
|
59,99 (по акции, +10 руб.)
|
55,90 (+6,5 руб.)
|
94,99 (+39 руб.)
|
Макароны, 450 г
|
59,99 «Шебекинские», (по акции)
|
69,90 «Макфа», (по акции, −10 руб.)
|
77,99 «Макфа», (цена не изм.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (+30 руб.)
|
249,90 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)
|
239,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+25 руб.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
159,99 «Олейна» (по акции, +20 руб.)
|
169,90 «Олейна» (цена не изм.)
|
159,99 «Олейна»
|
Сахар, 1 кг
|
83,99 (цена не изм.)
|
82,90 (цена не изм.)
|
81,99 (-2 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель молодой, 1 кг
|
39,99 (по акции, цена не изм.)
|
39,90 (по акции, цена не изм.)
|
47,99 (+9 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
59,99 (по акции, +10 руб.)
|
59,90 (по акции, +10 руб.)
|
69,49 (+19,5 руб.)
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
32,99 (по акции, +8 руб.)
|
33,90 (+5 руб.)
|
20,99 (цена не изм.)
|
Морковь, 1 кг
|
49,99 (по акции, цена не изм.)
|
39,90 ( по акции, −5 руб.)
|
42,99 (цена не изм.)
|
Огурцы, 1 кг
|
129,99 (по акции, −30 руб.)
|
119,90 (по акции, −80 руб.)
|
129,99 (-20 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
169,99 ( +10 руб.)
|
169,90 (цена не изм.)
|
169,99 ( +26 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
169,99 (-30 руб.)
|
159,90 (-40 руб.)
|
159,99 ( −40 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
169,99 (+10 руб.)
|
169,90 (по акции, +10 руб.)
|
169,99 (+35 руб.)
|
Яблоки «Голден», 1 кг
|
99,99 (+10 руб.)
|
99,90 (по акции, −30 руб.)
|
89,99 (+10 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
149,99 (цена не изм.)
|
149,90 (цена не изм.)
|
149,99 ((цена не изм.)
|
Общая стоимость корзины
|
3188,74
|
3075,20
|
3080,24
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1–5 ноября 2024 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Аэропортной, 12 и Советском проспекте, 8.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62 и Советском проспекте, 12.
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