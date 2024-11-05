Молочные берега: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц (фото)

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В начале ноября условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» вновь оказалась дороже 3 000 рублей во всех трёх торговых сетях. При этом дешевле набор продуктов на этот раз был в «Виктории». Впрочем, разница с «Пятёрочкой» составила около 5 рублей. Корзина в «Спаре» — ещё плюс 100 рублей. Во всех магазинах продолжили дорожать молочные продукты (и речь не только о сливочном масле), а также некоторые овощи и фрукты. Об этих и других тенденциях — в нашем обзоре.

В октябре подорожала вся молочная продукция, которая входит в список мониторинга «Нового Калининграда». Цена на пачку молока выросла на 5–6 рублей, на кефир — на 8–12,5. На 8–10 рублей подорожала сметана, на 10 — творог. 200-граммовую пачку марки «Залесский фермер» (5%) удалось найти только в «Спаре» и «Пятёрочке» (там на продукт сейчас действует акция). Цена «Виктории» зафиксирована через приложение «Купер» и может отличаться от магазинной.

Продолжило дорожать и сливочное масло. В «Спаре» и «Пятёрочке» пачка прибавила 30 и 25 рублей соответственно. Таким образом, цены в «Спаре» и «Виктории» практически сравнялись. В «Пятёрочке» 180-граммовая пачка «Крестьянского» сливочного масла производства АО «Молоко» стоит дешевле на 10 рублей. Напомним, здесь продукт ранее включили в список региональной программы доступных цен. Однако с тех пор пачка подорожала с 214,99 до 239,99 руб. При этом в магазине на ул. Дадаева «голубой ценник» «переехал» на пачку сладко-сливочного масла «Традиционное» жирностью 82,5%. 1 ноября она стоила 272,99 руб.

Кто снимает сливки с масла: что говорят производители о росте цен на продукт

Из пресловутого борщевого набора повышением отметились лук (+10–19,5 руб. во всех сетях), капуста (+5–8 руб. в двух магазинах) и картофель (+9 руб. в «Пятёрочке»). Яйца прибавили от 10 до 33 рублей за десяток, гречка — от 10 до 39 руб. за пачку, апельсины — от 10 до 35 руб. за килограмм.

Список подешевевших продуктов традиционно оказался гораздо скромнее. Снижение цен в большинстве случаев зафиксировано в рамках акций, т. е. носит временный характер. Во всех трёх сетях выгоднее можно было приобрести только лимоны (они подешевели на 30–40 руб.) и огурцы (-20–80 руб.). Подробнее — в таблице.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 29,49 (-0,7 руб.)

Молоко, 2,5%, 800 мл

55,99 «Залесский фермер» (+6 руб.) 55,90 «Залесский фермер» (+6 руб.) 54,99 «Залесский фермер» (+5 руб.) Кефир, 2,5%, 800 мл

67,99 «Залесский фермер» (+8 руб.) 62,90 «Залесский фермер» (+8 руб.) 59,99 «Залесский фермер» (+12,5 руб.) Сметана, 15%, 315 г 77,99 «Залесский фермер» (+10 руб.) 77,90 «Залесский фермер» (+8 руб.) 77,99 «Залесский фермер» (+8 руб.) Творог, 5%, 200 г 104,99 «Залесский фермер» (+10 руб) 116,00 «Залесский фермер» (цена в приложении «Купер»)

79,99 «Залесский фермер» (по акции, −12 руб.) Филе куриное, 1 кг 439,99 ( цена не изм.) 439 (цена не изм.)

389,99 (по акции, −30 руб.) Фарш, 400 г 149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.) 149,90 «Ближние Горки», «Фермерский» (по акции, цена не изм.) 159,99 «Мираторг», «Любительский» (по акции, −70 руб.) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 199,90 «Любимый дом» (по акции, −80 руб.) 194,99 «Гастроном № 1» (по акции, цена не изм.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 44,99 «Зернофф» (по акции, цена не изм.)

49,90 «Зернофф» (цена не изм.) 59,49 «Предпортовая» (цена не изм.) Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 109,99 (+10 руб.) 109,90 (цена не изм.) 142,99 (+33 руб. руб.) Рис 99,99 (цена не изм.)

112,90 (-27 руб.) 123,99 (+11 руб.) Гречка 59,99 (по акции, +10 руб.)

55,90 (+6,5 руб.) 94,99 (+39 руб.) Макароны, 450 г 59,99 «Шебекинские», (по акции) 69,90 «Макфа», (по акции, −10 руб.) 77,99 «Макфа», (цена не изм.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (+30 руб.) 249,90 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)

239,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+25 руб.) Масло подсолнечное, 1 л 159,99 «Олейна» (по акции, +20 руб.) 169,90 «Олейна» (цена не изм.) 159,99 «Олейна» Сахар, 1 кг 83,99 (цена не изм.) 82,90 (цена не изм.) 81,99 (-2 руб.) Овощи и фрукты Картофель молодой, 1 кг 39,99 (по акции, цена не изм.) 39,90 (по акции, цена не изм.) 47,99 (+9 руб.) Лук репчатый, 1 кг 59,99 (по акции, +10 руб.)

59,90 (по акции, +10 руб.) 69,49 (+19,5 руб.)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 32,99 (по акции, +8 руб.) 33,90 (+5 руб.) 20,99 (цена не изм.) Морковь, 1 кг 49,99 (по акции, цена не изм.) 39,90 ( по акции, −5 руб.) 42,99 (цена не изм.) Огурцы, 1 кг 129,99 (по акции, −30 руб.) 119,90 (по акции, −80 руб.) 129,99 (-20 руб.) Помидоры, 1 кг 169,99 ( +10 руб.) 169,90 (цена не изм.) 169,99 ( +26 руб.) Лимоны, 1 кг 169,99 (-30 руб.) 159,90 (-40 руб.) 159,99 ( −40 руб.) Апельсины, 1 кг 169,99 (+10 руб.) 169,90 (по акции, +10 руб.) 169,99 (+35 руб.) Яблоки «Голден», 1 кг 99,99 (+10 руб.) 99,90 (по акции, −30 руб.) 89,99 (+10 руб.) Бананы, 1 кг 149,99 (цена не изм.) 149,90 (цена не изм.) 149,99 ((цена не изм.) Общая стоимость корзины 3188,74 3075,20 3080,24

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1–5 ноября 2024 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Аэропортной, 12 и Советском проспекте, 8.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62 и Советском проспекте, 12.