Молочные берега: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц (фото)

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Молочные берега: как изменились цены на продукты в Калининграде за месяц (фото)

В начале ноября условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» вновь оказалась дороже 3 000 рублей во всех трёх торговых сетях. При этом дешевле набор продуктов на этот раз был в «Виктории». Впрочем, разница с «Пятёрочкой» составила около 5 рублей. Корзина в «Спаре» — ещё плюс 100 рублей. Во всех магазинах продолжили дорожать молочные продукты (и речь не только о сливочном масле), а также некоторые овощи и фрукты. Об этих и других тенденциях — в нашем обзоре.

В октябре подорожала вся молочная продукция, которая входит в список мониторинга «Нового Калининграда». Цена на пачку молока выросла на 5–6 рублей, на кефир — на 8–12,5. На 8–10 рублей подорожала сметана, на 10 — творог. 200-граммовую пачку марки «Залесский фермер» (5%) удалось найти только в «Спаре» и «Пятёрочке» (там на продукт сейчас действует акция). Цена «Виктории» зафиксирована через приложение «Купер» и может отличаться от магазинной.

Продолжило дорожать и сливочное масло. В «Спаре» и «Пятёрочке» пачка прибавила 30 и 25 рублей соответственно. Таким образом, цены в «Спаре» и «Виктории» практически сравнялись. В «Пятёрочке» 180-граммовая пачка «Крестьянского» сливочного масла производства АО «Молоко» стоит дешевле на 10 рублей. Напомним, здесь продукт ранее включили в список региональной программы доступных цен. Однако с тех пор пачка подорожала с 214,99 до 239,99 руб. При этом в магазине на ул. Дадаева «голубой ценник» «переехал» на пачку сладко-сливочного масла «Традиционное» жирностью 82,5%. 1 ноября она стоила 272,99 руб.

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Из пресловутого борщевого набора повышением отметились лук (+10–19,5 руб. во всех сетях), капуста (+5–8 руб. в двух магазинах) и картофель (+9 руб. в «Пятёрочке»). Яйца прибавили от 10 до 33 рублей за десяток, гречка — от 10 до 39 руб. за пачку, апельсины — от 10 до 35 руб. за килограмм.

Список подешевевших продуктов традиционно оказался гораздо скромнее. Снижение цен в большинстве случаев зафиксировано в рамках акций, т. е. носит временный характер. Во всех трёх сетях выгоднее можно было приобрести только лимоны (они подешевели на 30–40 руб.) и огурцы (-20–80 руб.). Подробнее — в таблице.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99 (цена не изм.)

29,50 (цена не изм.)

29,49 (-0,7 руб.)


Молоко, 2,5%,

800 мл


55,99 «Залесский фермер» (+6 руб.)

55,90 «Залесский фермер» (+6 руб.)

54,99 «Залесский фермер» (+5 руб.)

Кефир, 2,5%,

800 мл


67,99 «Залесский фермер» (+8 руб.)

62,90 «Залесский фермер» (+8 руб.)

59,99 «Залесский фермер» (+12,5 руб.)

Сметана, 15%, 315 г

77,99 «Залесский фермер» (+10 руб.)

77,90 «Залесский фермер» (+8 руб.)

77,99 «Залесский фермер» (+8 руб.)

Творог, 5%, 200 г

104,99 «Залесский фермер» (+10 руб)

116,00 «Залесский фермер» (цена в приложении «Купер»)


79,99 «Залесский фермер» (по акции, −12 руб.)

Филе куриное, 1 кг

439,99 ( цена не изм.)

439 (цена не изм.)


389,99 (по акции, −30 руб.)

Фарш, 400 г

149,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.)

149,90 «Ближние Горки», «Фермерский» (по акции, цена не изм.)

159,99 «Мираторг», «Любительский» (по акции, −70 руб.)

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

199,90 «Любимый дом» (по акции, −80 руб.)

194,99 «Гастроном № 1» (по акции, цена не изм.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

44,99 «Зернофф» (по акции, цена не изм.)


49,90 «Зернофф» (цена не изм.)

59,49 «Предпортовая» (цена не изм.)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

109,99 (+10 руб.)

109,90 (цена не изм.)

142,99 (+33 руб. руб.)

Рис

99,99 (цена не изм.)


112,90 (-27 руб.)

123,99 (+11 руб.)

Гречка

59,99 (по акции, +10 руб.)


55,90 (+6,5 руб.)

94,99 (+39 руб.)

Макароны, 450 г

59,99 «Шебекинские», (по акции)

69,90 «Макфа», (по акции, −10 руб.)

77,99 «Макфа», (цена не изм.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

249,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (+30 руб.)

249,90 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)


239,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+25 руб.)

Масло подсолнечное, 1 л

159,99 «Олейна» (по акции, +20 руб.)

169,90 «Олейна» (цена не изм.)

159,99 «Олейна»

Сахар, 1 кг

83,99 (цена не изм.)

82,90 (цена не изм.)

81,99 (-2 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель молодой, 1 кг

39,99 (по акции, цена не изм.)

39,90 (по акции, цена не изм.)

47,99 (+9 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

59,99 (по акции, +10 руб.)


59,90 (по акции, +10 руб.)

69,49 (+19,5 руб.)


Капуста белокочанная свежая, 1 кг

32,99 (по акции, +8 руб.)

33,90 (+5 руб.)

20,99 (цена не изм.)

Морковь, 1 кг

49,99 (по акции, цена не изм.)

39,90 ( по акции, −5 руб.)

42,99 (цена не изм.)

Огурцы, 1 кг

129,99 (по акции, −30 руб.)

119,90 (по акции, −80 руб.)

129,99 (-20 руб.)

Помидоры, 1 кг

169,99 ( +10 руб.)

169,90 (цена не изм.)

169,99 ( +26 руб.)

Лимоны, 1 кг

169,99 (-30 руб.)

159,90 (-40 руб.)

159,99 ( −40 руб.)

Апельсины, 1 кг

169,99 (+10 руб.)

169,90 (по акции, +10 руб.)

169,99 (+35 руб.)

Яблоки «Голден», 1 кг

99,99 (+10 руб.)

99,90 (по акции, −30 руб.)

89,99 (+10 руб.)

Бананы, 1 кг

149,99 (цена не изм.)

149,90 (цена не изм.)

149,99 ((цена не изм.)

Общая стоимость корзины

3188,74

3075,20

3080,24

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1–5 ноября 2024 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Аэропортной, 12 и Советском проспекте, 8.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62 и Советском проспекте, 12.

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