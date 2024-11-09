«Планируют сдать в декабре»: Беспрозванных оценил готовность «Планеты Океан» (видео)

Готовность нового корпуса Музея Мирового океана на данный момент составляет 85%. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Проверил, как продвигается стройка нового здания Музея Мирового океана. После последнего моего визита увеличили количество рабочих и техники, это значительно ускорило работу. Готовность корпуса „Планета Океан“ — 85%, планируют его сдать в декабре этого года. Идём поэтапно: начнём с аквариумов, в том числе зала „Большой океан“, экспозиции „Лаборатория Балтики“, а также библиотеки», — уточнил глава региона.

По его словам, открытие корпуса «Планета Океан» запланировано на 12 апреля 2025 года. В этот день Музею Мирового океана исполнится 35 лет.

В январе 2024 года Владимир Путин во время рабочего визита в Калининградскую область пообещал разобраться со сроками строительства «Планеты Океан». «А там какие проблемы, я не понимаю? Мы все деньги выделили. Где деньги?» — поинтересовался президент. В марте вышло поручение президента, в соответствии с которым корпус-шар должен быть достроен до конца 2024 года.