Власти рассказали, планируется ли в Калининграде праздник в новогоднюю ночь

Власти Калининграда не планируют устраивать массовые гуляния в новогоднюю ночь. Об этом сообщили представители горадминистрации на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Подскажите, пожалуйста, в новогоднюю ночь будет ли какой-то праздник в городе? Хотя бы у главной ёлки?» — спросила одна из посетительниц страницы. «Нет, проведение праздничных мероприятий в новогоднюю ночь не планируется», — ответили сотрудники администрации.

Аналогичное решение — в связи с проведением СВО — было принято и годом ранее.

Как заявила в конце октября глава администрации Калининграда Елена Дятлова, вопрос с приобретением новой главной ёлки для Калининграда будет решаться лишь после Нового года. Решение будет зависеть от состояния ёлки. «Если мы сможем ещё малыми деньгами собрать её в 2025 году, то, конечно, мы её соберём и в 2025 году», — сказала Дятлова.

К Новому году в центре Калининграда планируют установить 75 живых елей в кадках. 25 елей с 1 декабря должны быть выставлены на площади Победы. Еще 50 деревьев — на улице Баранова и на Верхнем озере. Предполагается, что весной деревья, как и годом ранее, будут высажены в городских скверах.