Срок ввода в эксплуатацию корпуса школы — интерната № 1 в Калининграде сдвинулся

Срок ввода в эксплуатацию нового корпуса школы-интерната № 1 в переулке Крылова в Калининграде сдвинулся на конец 2024 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в областной прокуратуре.

В настоящее время готовность объекта составляет порядка 99%, однако в выполненных работах выявили ряд недостатков. Есть претензии к обустройству детской площадки, озеленению, монтажу поручней и т.д. Приёмку работ планируют начать в ноябре.

Завершение строительства объекта находится на постоянном контроле прокуратуры Калининградской области. Рабочее совещание с участием представителей застройщика, заказчика и министерства регионального контроля провёл прокурор Ленинградского района Калининграда Руслан Головачев. Ранее в связи с отставанием от графика выполнения работ генеральному директору застройщика было внесено представление.

О том, что школу не успевают достроить к началу учебного года, стало известно в августе 2024 года. Тогда готовность объекта составляла 86%. Строительство корпуса начали в 2022 году. На расширение интерната было выделено 547 млн рублей. Изначально работы планировали завершить до конца ноября 2023 года, а ввести объект в эксплуатацию — не позднее 1 марта 2024 года. Здание рассчитано на 221 ученика. В нём предусмотрены три этажа и отдельно стоящая блочно-модульная котельная.