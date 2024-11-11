Облминсельхоз: в «Центре для безнадзорных животных» построят новый вольер

В калининградском «Центре для безнадзорных животных» намерены построить новый вольер. Об этом сообщило областное министерство сельского хозяйства в своём телеграм-канале.

Заявление сделал глава ведомства Артём Иванов. Отмечается, что в ходе рабочего выезда он осмотрел помещения для содержания собак и кошек, и медблок. Новый вольер должен планируется на 100 мест.

«Материально-техническое оснащение Центра я оцениваю как хорошее. Есть все необходимые медикаменты, корма, причем калининградского производства, специализированная техника, а также предварительно в бюджете предусмотрены средства на строительство нового вольера в 2025 году» — заявил Иванов.