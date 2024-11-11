Облминсельхоз: в «Центре для безнадзорных животных» построят новый вольер

Облминсельхоз: в «Центре для безнадзорных животных» построят новый вольер
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

В калининградском «Центре для безнадзорных животных» намерены построить новый вольер. Об этом сообщило областное министерство сельского хозяйства в своём телеграм-канале.

Заявление сделал глава ведомства Артём Иванов. Отмечается, что в ходе рабочего выезда он осмотрел помещения для содержания собак и кошек, и медблок. Новый вольер должен планируется на 100 мест.

«Материально-техническое оснащение Центра я оцениваю как хорошее. Есть все необходимые медикаменты, корма, причем калининградского производства, специализированная техника, а также предварительно в бюджете предусмотрены средства на строительство нового вольера в 2025 году» — заявил Иванов.

Учреждение официально открылось в 2019 году. Сейчас оно рассчитано на 350 мест. В центр привозят безнадзорных животных со всей Калининградской области, где проводят ветеринарные мероприятия. Животные проводят в помещениях три недели. В марте 2024 года там зафиксировали падеж 305 собак и кошек. Природоохранная прокуратура не усмотрела необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

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