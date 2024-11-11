СМИ: Nordwind увеличит количество рейсов в Калининград на новогодние праздники

СМИ: Nordwind увеличит количество рейсов в Калининград на новогодние праздники
Фото: Новый Калининград
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Авиакомпания Nordwind планирует увеличить количество рейсов в Калининград и из него в период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика.

Расширение лётного расписания запланировано в период с 23 декабря 2024 года по 12 января 2025. Рейсы из Санкт-Петербурга авиакомпания хочет увеличить до семи в неделю. Четыре раза в неделю самолёты будут летать в Казань, три раза — в Нижний Новгород. Более того, авиакомпания планирует также открыть в этот период сообщение с Москвой. Рейсы в столицу будут выполняться четыре раза в неделю.

В конце октября «Новый Калининград» писал, что перелёты по льготным тарифам из Калининграда в Москву и Петербург можно было приобрести лишь до начала зимы. Начиная с декабря и на более поздние даты таких предложений не было ни у одного авиаперевозчика. Какие-то компании не могли предложить льготные билеты уже с ноября. Позже губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что до конца 2024 года осталось более 25 тыс. субсидированных авиабилетов.

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