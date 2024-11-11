СМИ: Nordwind увеличит количество рейсов в Калининград на новогодние праздники

Авиакомпания Nordwind планирует увеличить количество рейсов в Калининград и из него в период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика.

Расширение лётного расписания запланировано в период с 23 декабря 2024 года по 12 января 2025. Рейсы из Санкт-Петербурга авиакомпания хочет увеличить до семи в неделю. Четыре раза в неделю самолёты будут летать в Казань, три раза — в Нижний Новгород. Более того, авиакомпания планирует также открыть в этот период сообщение с Москвой. Рейсы в столицу будут выполняться четыре раза в неделю.