В Калининградской области на 62% вырос спрос на посуточную аренду квартир

За год спрос на посуточную аренду квартир в Калининградской области вырос на 62%. Как сообщает пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость», в октябре 2024 года средняя стоимость квартиры для краткосрочной аренды в регионе составила 3200 рублей за сутки.

В октябре количество бронирований посуточных квартир в России по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось на 86%. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край (8,1%), Москва (7,8%) и Санкт-Петербург (7,2%). Доля бронирований в Калининградской области составила 2,1%. Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в октябре по России достигла 3100 рублей.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области число предложений посуточных квартир в аренду за год выросло на 46%, загородного жилья — на 57%. Как подсчитали эксперты, с 30 декабря по 2 января средняя ставка аренды квартиры в Калининградской области превышает базовые условия размещения в ноябре — декабре более чем в полтора раза. Аренда квартиры в областном центре в указанные даты обойдётся в среднем в 6 000 рублей за ночь, что выше стандартной ставки в 1,6 раза.