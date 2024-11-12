Беспрозванных: ситуация с морскими перевозками в Калининграде устойчивая

Ситуация с морскими перевозками в Калининградской области является устойчивой. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона подчеркнул, что в Калининградскую область и из неё курсируют «порядка 27 судов». По морской линии Усть-Луга — Балтийск в октябре 2024 года перевезли на 13% больше грузов, чем месяцем ранее. Общая масса перевезённых грузов составила почти 120 тыс. тонн, в которую вошли также 2,3 тыс. вагонов и 2,7 тыс. единиц накатной техники.

На линии Санкт-Петербург — Калининград сухогрузы «Спарта II» и «Пижма» перевезли 10,7 тыс. тонн грузов. Среди них были 620 контейнеров, 129 единиц накатной техники и 30 тонн генерального груза.

«Несмотря на санкции и ограничения железнодорожных перевозок, делаем всё возможное, чтобы обеспечить стабильное снабжение региона. За 9 месяцев этого года грузов, переработанных портовым комплексом региона, больше на 8%, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил губернатор.

В середине октября Росморречфлот распределил и довел до 16 компаний субсидии на обеспечение льготного тарифа на морские перевозки грузов по калининградскому направлению. Средства в объеме 2,3 млрд рублей распределены между ЗАО «НТ Бункеринг», ООО «Первый калининградский терминал», ООО «Алгоритм Групп», АО «Совфрахт», ООО «Универсальная транспортная группа», ООО «Морская линия», ООО «Калининградское морское пароходство», ООО «Скадар», ООО «Нафтранс», ООО «Пеленг», ООО «Нефтегаз Калининград», ООО «Алевро», ФГУП «Росморпорт», ООО «ППЖТ-Сервис», ООО «ОБЛ-Шиппинг» и АО «Северное морское пароходство».

О том, что Калининградская область рассчитывает на выделение дополнительных 2,8 млрд рублей субсидий на морские перевозки в регион и обратно, глава региона Алексей Беспрозванных сообщал в июне. В начале сентября сообщалось о том, что субсидии не были доведены до компаний.