Облвалсти пообещали помочь «Подвальчику с историями» в поиске нового места

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Владимир Дорофеев и Андрей Ермак. Фото: телеграм-канал министра по культуре и туризму Калининградской области

Министерство по культуре и туризму Калининградской области пообещало частному музею «Подвальчик с историями» помочь с переездом. Об этом написал руководитель ведомства Андрей Ермак в своём телеграм-канале.

Министр назвал музей одним из необычных пространств Калининграда. При этом Ермак отметил, что его создатель Владимир Дорофеев «превратился в очень серьёзного музейщика». При этом власти сейчас не могут сказать, в каком месте Дорофеев расположит свои экспонаты после переезда.

«По объективным обстоятельствам „Подвальчик с историями“ ждёт переезд в ближайшее время, с чем мы, конечно, поможем, а вот куда переедет один из самых популярных музеев города пока думаем, но решение обязательно найдётся», — написал министр.

В августе Дорофеев рассказал «Новому Калининграду», что ему приходится избавляться от своих экспонатов из-за грядущего сноса дома № 14 по улице Рижской, где и располагается музей «Подвальчик с историями». Ранее Владимир написал на странице своего музей «ВКонтакте», что «принял тяжёлое для себя решение» распилить старинную водопроводную трубу из лиственницы и передать её в дар двум музеям. Одна часть, по его словам, отправится во Фридландские ворота, а вторая — в музей «Водоканала».

Напомним, что музей, организованный школьником Владимиром Дорофеевым, существует с 2020 года. За пять лет до его создания, весной 2015 года, во время капитального ремонта на улице 9 Апреля часть жителей дома № 14 обратилась к Николаю Цуканову (он был на тот момент губернатором) с просьбой расселить их, а другая часть требовала оставить дом и сделать в нем ремонт. Тогда же Цуканов поручил для начала достичь согласия между жильцами и выразил готовность помочь им с ремонтом здания.

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