Беспрозванных: новые троллейбусы отправили в Калининград (фото)

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Фото: Telegram-канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных

В Калининград отправили паромом первую часть троллейбусов «Синара». На улицах города они появятся в декабре, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

«Отправили к нам первую часть троллейбусов, перевезут на пароме. Уже в декабре увидим на улицах города. Ждём», — написал глава региона.

В сентябре 2024 года в результате торгов был заключён контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов «Синара-6254». В октябре 2024 определили поставщика еще двух новых троллейбусов. Им стало вологодское ООО «Торговый дом Транс-Альфа». По обоим контрактам транспорт должен быть поставлен с 15 ноября до 15 декабря 2024 года.

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