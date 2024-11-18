Облвласти: чиновников на стратсессии кормили два дня за счёт «Янтарь-холла»

Облвласти: чиновников на стратсессии кормили два дня за счёт «Янтарь-холла»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Правительство области

Чиновников и других участников стратегической сессии, которая проходила два дня в Светлогорске, кормили за счёт Театра эстрады «Янтарь-холл». Об этом «Новому Калининграду» заявили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Власти отметили, что закупка прошла в соответствии с федеральным законом. Указанная цена контракта была обоснована сметным расчётом. В неё вошла организация питания участников стратсессии 14 и 15 ноября.

«Источник финансирования — внебюджетные средства, то есть средства, полученные от деятельности учреждения, приносящей доход. Средства из бюджета Калининградской области на указанную закупку не затрачены», — заявили в правительстве.

Утром в понедельник стало известно, что за кофе-брейк, фуршет и банкет на стратегической сессии с участием губернатора области заплатили более 1,6 млн рублей. В ходе сессии Алексей Беспрозванных представил новый состав регионального правительства.

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