Облвласти: чиновников на стратсессии кормили два дня за счёт «Янтарь-холла»

Чиновников и других участников стратегической сессии, которая проходила два дня в Светлогорске, кормили за счёт Театра эстрады «Янтарь-холл». Об этом «Новому Калининграду» заявили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Власти отметили, что закупка прошла в соответствии с федеральным законом. Указанная цена контракта была обоснована сметным расчётом. В неё вошла организация питания участников стратсессии 14 и 15 ноября.

«Источник финансирования — внебюджетные средства, то есть средства, полученные от деятельности учреждения, приносящей доход. Средства из бюджета Калининградской области на указанную закупку не затрачены», — заявили в правительстве.