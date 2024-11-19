Власти Пионерского объяснили закупки автомобилей «большим износом» автопарка

Власти Пионерского объяснили закупки автомобилей «большим износом» автопарка
Фото: Jengtingchen / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
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Закупки автомобилей, проведённые администрацией Пионерского городского округа в 2024 году, были вызваны «большим износом» автопарка. Об этом сообщили представители муниципалитета в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

Автопарк муниципалитета «не обновлялся и не пополнялся» «в течение долгого времени», отметили в администрации Пионерского, поэтому сейчас идёт его «постепенная замена».

«В период с 2021 по 2023 годы МБУ „Заказчик“ Пионерского городского округа были приобретены следующие транспортные средства: машина подметально-уборочная, комбинированная уборочная машина, базовый автомобиль-самосвал КАМАЗ, специальный автогидроподъёмник, два мини-погрузчика фронтальных с навесным оборудованием, в том числе и легковые автомобили», — говорится в ответе на запрос. При этом количество легковых автомобилей не уточняется.

Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, с января по апрель 2024 года муниципалитет провёл три закупки на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение автомобилей HAVAL H9. В одном случае цена контракта — 6,135 млн рублей, во втором и третьем — по 6,971 млн рублей.

«Все транспортные средства приобретены за счёт средств местного бюджета и используются для обеспечения нужд муниципалитета», — добавили в администрации, не уточнив, кто использует внедорожники. Там также отметили, что в 2024 году планируется ещё одна закупка — автомобиля «ГАЗель Next» .

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